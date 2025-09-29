Cynthialy、AIエージェントを加速│エンタープライズ向けDify導入支援サービスを開始

Cynthialy株式会社

Cynthialy株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里）は、エンタープライズ向けに特化したDify研修・導入支援サービスの提供を開始いたします。

本サービスは、オープンソースのLLM開発プラットフォーム「Dify」を活用した、AIエージェント研修・業務分解・実装サポート・データ整備・運用支援まで一気通貫で提供することで、エンタープライズ企業における生成AI活用の全社的な推進とDX加速を実現します。

サービス開始の背景

社内の生産性を高めたい、新しい仕組みで業務を効率化したい――そんな思いからAIの導入を検討する企業は増えています。ところが現場では、

- 具体的にどの業務にAIを適用できるのか分からない- 結局一部の人しか使えず定着しない

といった課題に直面し、導入が思うように進まないケースも少なくありません。

特に、AIエージェントツール「Dify」については、非エンジニアでも業務に直結するアプリケーションを構築できる革新的なプラットフォームとして注目を集めています。しかし、単なる操作方法の習得だけでは実際の業務改善や生産性向上につながらず、業務設計から社内展開までの体系的なノウハウが求められているのが現状です。

このような企業の課題を受け、当社では「AIツールを導入する」ことから「AIツールを効果的に活用し、組織全体で成果を出す」ことへのパラダイムシフトが急務であると考え、企業のニーズに応じたAIエージェント開発・導入支援サービスを開始いたします。

Dify支援サービスの特徴

本サービスでは、以下を一気通貫で包括的サポートいたします。

■フェーズ1：研修・教育

基礎研修：アプリ作成における考え方、操作方法

応用研修：RAG・API連携・AIエージェント構築の実践的スキル

■フェーズ2：業務分解・要件定義

業務フロー分析：現行業務の詳細な分析と改善ポイントの特定

AI活用シーン設計：具体的なユースケースの洗い出しと優先順位付け

技術要件策定：セキュリティ・性能・運用面での要件を明確化

■フェーズ3：実装サポート

プロトタイプ開発：PoCから本格実装まで段階的な開発支援

システム連携：既存業務システムとのシームレスな統合

■フェーズ4：データ整備・運用支援

データ基盤構築：RAG活用のための効率的なデータ整備

運用体制構築：継続的な改善とスケーラブルな運用体制の確立

パフォーマンス最適化：利用状況に応じた継続的なチューニング

Dify研修内容について

■ 第1部：Difyの基礎理解研修（1時間）

Difyの基本概念やGPTとの違い、RAGの仕組みなどを解説しながら、実際の業務でどのように活用できるのかを学びます。Difyの特徴やUIを理解し、アプリ開発に必要な基礎スキルを習得します。

- Difyとは何か、GPTなどの他サービスとの違い- RAG（Retrieval-Augmented Generation）開発の基本- UIの基本操作と4種類のアプリケーション解説- 代表的なワークフロー事例の紹介

■ 第2部：ハンズオン構築演習（2時間）

実際にアプリを作りながら、業務に応用できる開発スキルを習得します。

実践を通じて、RAGチャットボット構築からアプリ連携まで、実務に直結するスキルを身につけられます。

Dify支援サービスを通じて得られる成果

- 前半（1時間）：RAGチャットボット構築- - 社内FAQやお客様のQ&A対応、社内にあるナレッジからRAGを構築、質問回答の手間を削減するチャットBotを構築- 後半（1時間）：応用と連携- - 条件分岐等のノードを用いてDifyアプリをさらに進化させる手法を学習- - 保守・運用がしやすいアプリ構築の考え方- - アプリ公開の方法・外部ツールとDifyを連携させるときの考え方を学習

■組織レベルでの成果

- 現場主導のDX推進：業務担当者自身がアプリ開発に参加し、真に価値のあるDXを加速- 開発スピードの向上：GUIベースの開発環境により、PoCから本番実装までのサイクルを大幅短縮- コストの最適化：AI関連ツールのDify集約による全体コストの把握と最適化

■個人レベルでのスキル習得

弊社のDify支援実績

- プロンプトエンジニアリング：効果的なAI活用のための基礎スキル- ノーコード・ローコード開発：専門知識不要でのAIアプリケーション構築能力- RAG・API連携：実務に即した高度な技術活用スキル- 業務自動化設計：AIを活用した効率的な業務フロー構築能力

■エンタメAIアバター開発における、大規模AIチャットでの実証

ナレッジ（RAG）を活用したエンタメ用のAIアバターチャットシステムを開発

3週間で7万以上のチャット利用の運用・改善に対応し、大規模展開時の安定性を実証、ログデータの分析等の運用においても実績あり

■ウェアラブルデバイス企業向け導入支援

ウェアラブルデバイス開発企業：チャットボット機能の要件定義から実装まで一貫して支援し、ユーザーサポート業務の大幅な効率化を実現

サービス提供について

対象企業：エンタープライズ企業

提供形態：オンライン・ハイブリッド対応

＜お問い合せについて＞

■Cynthialy株式会社について

- 下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。担当者より折り返しご連絡させていただきます。フォーム：https://share-na2.hsforms.com/11bFprLEqQZGmbcZ53ZEKTQdk2zo- 担当者との打ち合わせ「Dify支援サービス」の詳細（ご支援内容・料金等）についてご説明し、最適な研修プランをご提案します。- サービス開始- 契約が締結された後、サービスを開始させていただきます。Dify支援サービスに関する資料請求・ご相談はこちら(https://share-na2.hsforms.com/11bFprLEqQZGmbcZ53ZEKTQdk2zo)お問合せメールアドレス：aiperformer@cynthialy.co.jp

Cynthialy株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2-11-1 JMFビル渋谷03 5F

設立： 2022年10月

代表者： 國本知里

事業内容： 生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援事業