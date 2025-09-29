あしたは雨かな？毎日の空が科学の入り口になる！『お天気よそうカード　そらよみ』9/29発売

株式会社幻冬舎

株式会社幻冬舎（代表取締役社長：見城 徹／東京都渋谷区）は、『お天気よそうカード そらよみ』（著者：武田康男 菊池真以）を、2025年9月29日（月）に全国発売致します。

雲の種類や天気の変化が学べるカード全50種

空を見上げると、さまざまな形の雲がうかんでいます。「すじ雲」「ひつじ雲」など雲には名前があり、天気の変化をよみとるサインとなる雲もあります。

『お天気よそうカード そらよみ』は、ふだんよく見かける身近な雲から、めったに見られないめずらしい気象現象まで、おもしろい空の写真50種の学習カードです。カードと実際の空を見ながら、雲の名前をあてたり、天気の変化をよそうしたりできる16ページの「そらよみガイドブック」つき。カードを見ているだけで、毎日の空が楽しくなります！

金銀のカードはレアな空！ めずらしい空をさがそう

あの雲の名は？ 空を見上げてあててみよう！裏面の解説を見て、雲の名前や「そらよみ」のポイントをマスターしよう雲から天気の変化をよそうする「そらよみガイドブック」つき雨を降らせる雲はどれ？ カードをグループ分けしてみよう！

すべてのカードには、1～５つの星で「レア度」が設定されています。ガイドブックには、見つけた空のチェックリストも収録。まずはふだんよく見る雲からさがしていって、「十種雲形」といわれるきほんの雲をマスターしましょう。

慣れてきたら、星4つの銀のカード、星５つの金のカードの空さがしにもチャレンジ！ 中には一生に一度、見られるかどうかという超レアな空もあります。

小学生、中学生の理科の学習はもちろん、自由研究の宿題にも活用できます。

■カードの使い方

まずは、きほんの「十種雲形」のコンプリートをめざそう見つけた雲をチェック！レアな雲を見つけることはできるかな？

●カードの写真を見て、雲や気象現象の名前をおぼえよう

●裏面の解説を見て、「そらよみ」のポイントをマスターしよう

●空を見上げて、カードと比べながら雲の名前をあててみよう

●じっさいの空もようを観察して、天気の変化をよそうしよう

●カードの空をどれだけ見つけられたかチェック！レア度の高い空さがしにチャレンジしよう

■著者プロフィール

●武田康男（たけだ・やすお）

空の探検家、気象予報士、空の写真家。東北大学理学部卒業後、千葉県立高校教諭（理科）、第50次南極地域観測越冬隊員を経て、2011年より独立。大学の非常勤講師として地学を教えながら、小中高校や市民講座などで講演を行う。著書に『楽しい気象観察図鑑』『すばらしい空の見つけかた』（草思社）、『空の探検記』（岩崎書店）、『今の空から天気を予想できる本』（緑書房）など多数。日本気象学会会員、日本自然科学写真協会副会長。

●菊池真以（きくち・まい）

気象予報士、気象キャスター、防災士。ウェザーマップ所属。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。大学在学中にお天気キャスターになり、「NHKニュース７」「NHK首都圏ネットワーク」「TBS NEWS」「日テレ バゲット」などに出演。ママ予報士として生活に寄り添った気象コーナーを目指す。著書に『366日天気のはなし １日１ページで読む空と天気の不思議』（玄光社）、『ときめく雲図鑑』（山と渓谷社）など。

■商品詳細

・商品名 お天気よそうカード そらよみ

https://www.gentosha-edu.co.jp/book/b669065.html

・対象年齢 6歳～

・セット内容 カード50枚、「そらよみガイドブック」（16ページ・総ルビ）

・パッケージサイズ 縦19.5cm×横13cm×厚さ3 cm

・発売日 2025年9月28日（月）

・価格 1980円（本体1800円＋税）

・販売場所 全国の書店・玩具店・専門店・ネット書店

