パーフェクト社、「ユーカム」アプリにチャットだけで写真編集ができるAIアシスタントを追加

パーフェクト株式会社

パーフェクト株式会社は、写真加工アプリ「ユーカム（YouCam Perfect）」に、新機能「AIアシスタント」を搭載したことを発表しました。これにより、ユーザーは複雑な操作をすることなく、言葉で指示するだけで理想の写真を瞬時に仕上げることが可能となります。

言葉で伝えるだけ、創造力が広がる新体験

「AIアシスタント」は、ユーザーの言葉をそのまま写真に反映できる編集機能です。例えば「写真をフィギュア風にして」と入力するだけで、瞬時にフィギュア風の画像を生成。SNSで話題のトレンド画像も、言葉ひとつで簡単に作成できます。

また、「空を夕焼けにして」と一言入力するだけで、空の部分のみを夕焼けに編集でき、写真の雰囲気を劇的に変えることができます。

最新「Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana)」モデルに対応

本機能は、最先端の「Gemini 2.5 Flash Image（Nano Banana）」モデルに対応しており、複数の画像を組み合わせた合成も可能です。簡単なレタッチから本格的なアート作品制作まで、幅広いニーズに応えます。



従来のチャット型編集では「ここだけ直したい」という要望に対応しづらく、画像全体が再生成されてしまうことが課題でした。今回搭載された「AIアシスタント」は、画像の構造を正確に理解し、必要な部分のみを編集。元の雰囲気を保ちながら、細部まで理想の仕上がりを実現します。

今回のAIアシスタント搭載は、YouCamアプリシリーズにおけるAI強化の第一弾です。世界累計11億ダウンロードを突破した「ユーカム（YouCam Perfect）」は、写真編集・デザイン・AI技術を融合させた次世代アプリとして、今後も進化を続けてまいります。

パーフェクト株式会社について

公式サイト :https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=aiassistant

2015年に創業し、化粧品ブランド、ファッションブランド、小売店、サロン、クリニック向けに、AI肌解析、バーチャル試着、パーソナライズサービスを提供しています。消費者の生活を美しくするための技術である「Beautiful AI」を推進するテクノロジー集団です。 日本、北米、欧州、中国、台湾、インドに拠点を構え、サービスを60か国以上で展開しています（2025年時点）。

ビューティーとテクノロジー、ファッションとテクノロジーを融合させ、消費者とブランドを今までにない新たな形で繋ぐプラットフォームを構築し、全世界で700以上のブランドにご利用いただき、80万点を超えるコスメアイテムのバーチャル試着体験を年間100億回を超える利用ボリュームで展開しております。

またバーチャル試着によるDX推進は、美容業界各社のプラスチック使用量削減、CO2削減などのサスティナブルな取り組みを現実的にサポートして、より楽しく住みやすい社会づくりにも貢献している実績があります。