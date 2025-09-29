【MAIMO】これ一台で旅の不安をゼロに。欲しかった機能満載で超快適。新モデル「Unione」誕生

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU(本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛)のトラベルブランド「MAIMO」から、移動の快適さを大きく向上させ、旅先でのお悩みを解決するスーツケース「Unione」を2025年9月26日より販売開始いたしました。

開発背景

旅行や出張の際、移動中に荷物を出し入れしたいのに不便だったり、せっかく買ったスーツケースのキャスターがすぐ壊れてしまう。さらに飲み物や傘を手に持ったまま移動しなければならず、両手がふさがってしまう。ちょっとした不便が、旅行や出張のストレスを大きくしてしまいます。そんなお悩みを解決するために生まれたのが、「Unione」です。

「Unione」の主な特徴

＜一秒で開閉し、移動中のストレスを解消＞

一秒で開閉できる ワンタッチフロントオープン構造を採用。空港や移動中でも荷物を素早く取り出せます。さらにPCやタブレットを守るクッション入りポケットを搭載し、出張やワーケーションにも最適です。

＜安定した操作性と静かな走行で、移動がもっと快適に＞

グローバル基準のワイドキャリーバーが、重い荷物を入れてもブレを抑え、安定した操作性を実現。さらにHINOMOTOと三菱ケミカルが共同開発した「SILENT RUN」キャスターを採用し、静かな場所でも音を気にせずスムーズに移動できます。足元で操作できるストッパー機能により、電車やバスの揺れも安心。キャスターは付属の六角レンチで簡単に交換できる仕様で、旅先でのトラブルや長期的な使用の際も安心です。

＜旅を重ねても、安心して使い続けられる理由＞

フレームには航空機グレードの超高強度アルミ合金、ボディにはドイツ製ポリカーボネートを採用。衝撃や変形に強く、長期間安心して使える耐久性を実現しました。さらに、フロント収納・メイン収納の両方に世界基準のTSAロック を搭載し、海外旅行でも安心。鍵を持ち歩く必要がないため、紛失リスクが軽減します。

＜移動中の不便も、パッキングの悩みも解決＞

スマートフォンを充電しながら地図を確認したり、コーヒーや水筒を片手に歩くことで手が塞がる場面多い旅先。USBポートやカップホルダー、小物フックなどの機能が、移動中に生じる不便を解消します。両手が自由になれば、チェックインや乗り換えもスムーズに。さらに仕分けしやすい収納ポケットで、必要な荷物がすぐに取り出すことができ、旅先でのストレスを大幅に減らします。

製品情報

【Unione】

[価格]Sサイズ：29,980円

[カラー]ディープブラック・ライトベージュ

[サイズ]Sサイズ ：(約)高53Ｘ幅38Ｘ奥行23.5 cm

[重量]Sサイズ：(約)4.2kg

[発売日]2025年9月26日

[販売店]

・公式EC：https://maimo-travel.com/products/m9-s-bk-01

・Amazon：https://amzn.asia/d/5Jf462p（Sサイズ、ディープブラック）

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/maimojapan-888/m9-s.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/vividcosme/m9/

累計販売数10万台突破のトラベルブランド「MAIMO」とは

コロナウィルスが猛威を奮っていた2021年に立ち上がった、日本発祥のブランドです。おかげさまで累計販売数は10万台を突破。ブランド立ち上げからわずか1年で「2022年度OMOTENASHI Selection」で金賞を受賞、他社販売サイトでレビュー平均4.7を記録するなど、多くの人に評価を受けています。これからもスーツケース業界の常識に囚われない、珠玉の商品とサービスで ”お客様に寄り添うトラベルブランド” を目指しつづけます。

MAIMOが誇る「安心の品質とサポート」

MAIMOのスーツケースは、信頼性の高い専用工場で製造されており、2024年には年間出荷数約100万台を記録しています。耐久性にもこだわり、業界平均の約2.5倍にあたる試験数を実施することで、日常から過酷な旅まで安心して使用できる品質を実現。さらに、スーツケース内装のQRコードから購入者専用のサポートサイトへ簡単にアクセスでき、アフターサポートも万全です。

