無人レンタカー貸出・返却サービス「アクスポ」新潟中央営業所に新規出店

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、建設車両の無人レンタルサービス「アクスポ」を2025年9月27日（土）から、新潟県新潟市にあるアクティオ新潟中央営業所にて開始しています。今後、全国へ順次拡大する予定です。

現在、様々な業界で人手不足がさけばれており、限られたマンパワーでの業務効率化とそれに伴う労働者の就業環境改善は喫緊の課題となっています。建設業界でも、高齢化や労働人口の減少に伴う人材不足により、さらなる作業の効率化や省人化が求められています。

「アクスポ」は、建設車両のレンタルを無人化することで、お客様の利便性を高め、業務の効率化や生産性の向上に貢献する事業として新たに展開をしていきます。また、土日・祝日の無人出庫対応など、全国へ「アクスポ」の無人化システムを横展開していくことで、従業員の就業環境の改善も図っていきます。

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、業務の効率化や労働環境の改善に寄与するサービスや製品を提供していきます。

■「アクスポ」サービス概要

１.「アクスポ」を展開している営業所へ問合せ

２.専用の申込用紙に記入。数日後、会員カード、QRコードを発行。事前登録完了

３.電話で車両を予約し利用可能に。貸出日、返却日は24時間365日、自由な日程を選択可能

４.予約後に鍵の受け取り権限が付与される

５.予約指定日時にアクスポへ来店

６.会員カードまたはQRコードを持参

７.鍵管理機に会員カードまたはQRコードおよび免許証をタッチ、指定キーを取り出し、車両をレンタル

８.業務終了後レンタカーをアクスポの空いているスペースに返却

９.鍵管理機に会員カードまたはQRコードおよび免許証をタッチしキーを返却

■「アクスポ」のメリット

〈お客様のメリット〉

・お客様の利便性の向上

貸出日、返却日ともに、365日24時間いつでも自由に利用可能

・業務の効率化

長時間労働の削減

・夜間・早朝対応の無人化

従来、早朝作業では前日に車両をレンタルする必要があったが、当日にレンタルすることができるため、コスト削減が可能

〈アクティオのメリット〉

・土日・祝日の無人出庫対応

時間外労働時間の削減

・カーシェア以外の当社保有の様々なレンタル商材の無人貸出・返却などの新たなサービスの創成

今後は、無人化システムをさらに進化させ、様々なレンタル商材の無人貸出・返却など水平展開予定

■新潟中央営業所について

〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野363

TEL: 025-283-1411 FAX: 025-283-1153

https://www.aktio.co.jp/network/prefectures/niigata/1001502.html

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社アクティオ レンタルDX営業部

TEL: 03-6262-7497