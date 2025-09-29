【昭和産業】極サクッから揚げ粉発売記念！QUOカードPay2,000円分が抽選で300名様に当たる「昭和産業のから揚げ粉を買って当てよう！キャンペーン」が10月1日（水）より開催

株式会社クオカード



株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、昭和産業株式会社が「極サクッから揚げ粉」の発売を記念し10月1日（水）より開催する「昭和産業のから揚げ粉を買って当てよう！キャンペーン」で採用されました。本キャンペーンでは、期間中対象商品を購入したレシートでキャンペーンサイトから応募すると、抽選で300名様にQUOカードPay2,000円分が当たります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中、対象商品を購入したレシートでキャンペーンサイトから応募すると、抽選で300名様にQUOカードPay2,000円分が当たります。

【キャンペーン期間】

応 募 期 間 ：2025年12月31日（水）23:59まで

レシート有効期間 ：2025年10月1日（水）～2025年12月31日（水）

【賞品】

QUOカードPay2,000円分 300名様

【対象商品】

・極サクッから揚げ粉

・もう揚げない!!焼きからあげの素

・お肉をやわらかくするから揚げ粉

・パリッジュ～から揚げ粉

・味覇から揚げ粉

・レンジでチンするから揚げ粉

【応募方法】

パソコンまたはスマートフォンからご応募いただけます。

1） 対象商品を含むご購入レシート（納品明細書）を撮影して、

パソコンまたはスマートフォンからキャンペーンサイトにアクセス。

2） キャンペーンサイトの「応募する」から応募フォームに進み必要事項を入力、

撮影したレシート（納品明細書）画像をアップロード。

3） 応募完了画面が表示され、完了メールが届けば応募完了。

※ 応募完了時に完了メールが送信されます。「@netcp.jp」の受信可能設定をお願いいたします。

■応募口数について

・対象商品1個のご購入につき、1口としてご応募いただけます。

・1回のご応募につき、レシートのアップロードは1枚まで、1回の応募(レシート1枚)につき、最大5口までの応募とさせていただきます。

・6個以上まとめてご購入される場合は、会計を分けていただくなどレシートを複数枚にすることで、購入個数分の口数でご応募いただけます。

■応募条件について

・おひとり様何回でもご応募いただけます。

※その他応募条件、方法、注意事項、応募規約などの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら ※10月1日（水）10時公開予定

https://netcp.jp/showa-karaageko/

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度91.5％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/