ハックルベリーの「CoreLink for TikTok Shop」、タオル美術館のTikTok Shop出店において採用

株式会社ハックルベリー


株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、TikTok Shop連携専用コネクタ「CoreLink for TikTok Shop」が、タオル美術館のTikTok Shop出店に際して採用されましたことをお知らせいたします。




■「CoreLink for TikTok Shop」について


https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link-for-tiktokshop?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)



「CoreLink for TikTok Shop」は、「CoreLink」の新たな連携機能として、ECカートやモールとTikTok Shop間のデータ連携（商品、在庫、受注、キャンセル）を自動化するサービスです。これにより、EC事業者は煩雑なデータ連携作業から解放され、TikTok Shopへの出店と運営をより簡単かつ効率的に行うことが可能になります。




〈特徴〉


- ハックルベリーとして国内初となるTikTok Shop出店自動化コネクタ機能
- 自社ECとTikTok Shopのデータ連携を自動化（商品、在庫、受注、キャンセル）
- TikTok Shopとの連携アプリ
- Shopify連携を皮切りに、他ECカートとも順次対応予定
- 基幹システムとの連携も可能（SAP、Salesforce、Oracle NetSuite、スクラッチシステム等）


〈連携内容〉


「CoreLink for TikTok Shop」は、以下のデータをリアルタイムに連携します。


- 商品データ
- 在庫データ
- 受注データ
- キャンセルデータ



■ 導入コメント


一広株式会社


公式アカウント名：@towel.museum


URL：https://www.tiktok.com/@towel.museum



私たちは、新商品の開発と、それを待っている新しいお客様との出会いを実現する場としてTikTok Shopに注目しています。そして少人数のチームでも最大の成果を生み出せる効率的なシステムとして、大きな期待を寄せています。




■ タオル美術館について





瀬戸内海を望む今治に拠点を置くタオル美術館は、素材と製法にこだわったタオルを中心に、多彩な商品を展開しています。


国内外の自社工場における独自の特許製法による製品をはじめ、幅広いラインアップを揃え、お客様の日常や大切な方への贈り物を豊かに彩ります。




【株式会社ハックルベリーについて】


「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。


「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。


本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画


代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔


事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ


URL：https://huckleberry-inc.com/




