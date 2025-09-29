Webサイト公開後の運用も安心！GIGのCMS「LeadGrid」のサポート内容をまとめてご紹介

株式会社GIG

Webサイトは作って終わりではなく、公開後の運用こそが成果を大きく左右します。

LeadGridでは、成果につながる運用を続けていただくために、これまでもさまざまな支援を行ってきました。このたび、それらのサポート情報をひとつにまとめた「サポートページ(https://goleadgrid.com/support)」を新たに公開しました。

どんな支援が受けられるのか、どんな活用方法があるのかを、分かりやすくご確認いただけます。

サポートページの主な内容

- 無料チャットサポート管理画面からいつでも気軽に質問可能。操作方法や改善施策の相談まで、専門スタッフが実務目線で回答します。- 最新情報配信「Digital Communication Hub」SEOや生成AIなど、Web運用に役立つ最新トレンドをSlackやメールで週2回配信。短時間で効率的にインプットできます。- コンテンツマーケティング特化型eラーニング「コンマルクアカデミー」SEOや記事構成、AI活用などを体系的に学べる動画講座。社内育成にも活用可能です。- 定期コンサルティング（対象限定）3～6ヶ月ごとに専門家と運用を振り返り、改善方針や優先順位を明確化します。- アクセス解析設定サポートGA4やSearch Consoleを導入し、効果測定をすぐに行える状態に整備します。

サポートページ公開の背景

GIGは「いいものをつくり、価値をとどける」というスローガンのもと、Webサイト制作やコンテンツマーケティング支援を提供してきました。その中で「運用したいけれどリソースが足りない」「何から始めればよいか分からない」という声を多くいただいています。

今回公開したサポートページは、既存ユーザーだけでなく、導入を検討中の方にとっても「困ったときにどうすればいいのか」「もっと成果を伸ばすために何ができるのか」を見つけるための入口としてご活用いただけます。

株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。58,000人以上/1,500社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、専門知識がなくても簡単に使える国産CMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

