愛知県安城市とリユースに関する協定を締結

地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営する、株式会社ジモティー（以下、当社）は、愛知県安城市（以下、安城市）とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施します。なお、現在当社では全国で242箇所の自治体とリユースに関する協定を締結し、リユースの啓発及びごみの削減を通して持続的社会の実現に取り組んでおりますが、本取り組みは愛知県内での事例としては18例目となります。

■協定の狙い

安城市では、一般廃棄物処理基本計画において、市民・事業者・市の三者が協働してごみの減量化・資源化に努め、限りある資源を循環的に利活用しながら、次世代まで続く安心・安全かつ持続可能なまちを目指すこととしております。 その実現に向けた施策の一つとして「ごみのリユースの促進」を掲げ、様々な啓発活動に取り組んでいますが、今回、さらなるリユースの促進を図るべく、当社と協定を締結することとなりました。

■活動内容（2025年9月29日現在※）

安城市の公式HP、市の広報などで「捨てずに譲る」という選択肢を住民に啓発し、リユース意識を向上させることによって、ごみの排出を抑制します。

当社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していきます。ごみの削減やリユース促進に意欲がある、全国の自治体からのお問い合わせをお待ちしております。

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。

（参考）リユースに関する連携を行っている自治体

2025年9月29日時点で242箇所の自治体と協定や覚書を締結し連携し、リユースに関する啓発及びリユース事業を推進しております。詳細は下記URLよりご確認ください。

https://jmty.co.jp/ir/community/

〈提携を希望される自治体様 問い合わせフォーム〉

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform