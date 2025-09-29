新サービス「SMARTCOBY SLIM 5K セーフティモデルへの更新サポート」開始！お客様にあわせたモデルへ更新対応

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋 翔大）は、新サービス「SMARTCOBY SLIM 5K セーフティモデルへの更新サポート」を開始いたしました。

対象のモバイルバッテリーを、より発熱温度を抑制した「セーフティモデル版」へと無償で更新（送料のみ負担）するサービスで、よりお客様の利用シーンに合わせた製品選択を可能にする取り組みとなります。

サービス開始の背景

CIOでは、多機能と最新テクノロジーにより、皆様お一人おひとりにとって最適な製品を生み出すことが可能だと考えております。常に「わくわくする未来とは何か」を問い続け、ニーズの先を行く価値提供を行えるよう心がけてまいりました。

本製品「SMARTCOBY SLIM 5K」は 、「薄さ」「出力性能」「発熱温度」などが相互にトレードオフの関係にある中で、設計コンセプトに基づき開発しており、適切な安全基準を満たしております。

しかしながら、実際に手に取っていただく中で、「発熱をできるだけ抑えて使いたい」というお客様の声も少なからずありました。そこで、本体温度の安定性を優先した「セーフティモデル版」へと切り替える「SMARTCOBY SLIM 5K セーフティモデルへの更新サポート」を開始いたします。より、お客様のご利用シーンに応じた形での製品選択が可能となりました。

従来版とセーフティモデル版について

- 従来版（ハイパフォーマンスモデル）：最大出力性能を重視した仕様- セーフティモデル版：温度上昇を抑制し、より安心してご利用いただける仕様（出力は一部制御されます）

いずれの仕様も安全性や品質上の問題はございません。ご利用目的や重視されるポイントに合わせてお選びください。

更新サポートについて

既に「SMARTCOBY SLIM 5K」をご購入いただいたお客様向けに、お手持ちの製品をセーフティモデルに切り替える更新サポートを実施いたします。

詳細および申し込み方法は、下記リンクをご確認いただきますようお願いします。

SMARTCOBY SLIM 5K セーフティモデルへの更新サポート：

https://connectinternationalone.co.jp/smartcobyslim5k_firmwareup/

※当社直営店CIO STORE（ルクア イーレ9F）においても本サービスを無償提供の予定です。詳細決まり次第改めてお知らせいたします。

販売開始について

今後は従来の「ピーク出力を重視するハイパフォーマンスモデル版」と「発熱抑制を優先するセーフティモデル版」を併売し、ご利用シーンに応じてお選びいただけます。

- ハイパフォーマンスモデル版／セーフティモデル版の併売 を、Amazon・楽天市場・CIO公式サイトにて順次開始いたします。

CIOは、これからもお客様の声に耳を傾け、より安心・快適にご利用いただける製品とサービスを提供してまいります。

今後とも「SMARTCOBY SLIM 5K」ならびにCIOをよろしくお願いいたします。

・株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

