【アットホーム調査】首都圏における「新築戸建」の価格動向（2025年8月）

アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史）の不動産情報ネットワークで消費者向けに登録・公開された新築戸建の価格動向について、アットホームラボ株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長：大武 義隆）に調査・分析を委託し、アットホームが公表するものです。

＜トピックス＞

●首都圏の新築戸建の平均価格は4,826万円で、前月比+0.4％と2カ月ぶりに上昇。前年同月比は+5.9％と12カ月連続で上昇。

●5カ月連続して8エリア全てで前年同月を上回る。

●東京都下、横浜市・川崎市、埼玉県他、千葉県西部の4エリアは2017年1月以降最高額を更新。

＜調査概要＞

◆対象エリア

東京都（23区／都下）、神奈川県（横浜市・川崎市／他）、埼玉県（さいたま市／他）、千葉県（西部※／他）

※千葉県西部：柏市、松戸市、流山市、我孫子市、市川市、浦安市、習志野市、船橋市

◆対象データ

不動産情報サイト アットホームで消費者向けに登録・公開された新築戸建（所有権のみ・重複物件はユニーク化）

◆定義

本調査では、上記対象データの「1戸あたりの平均登録価格（売り希望価格）」を「価格」と表記しています。

首都圏8エリアの平均価格（前年同月比・指数の推移）

首都圏全体の平均価格は、前月比で2カ月ぶり、前年同月比では12カ月連続の上昇となった。

エリア別の前月比は、神奈川県他、千葉県他が下落したものの、いずれも減少幅は 0.5％未満にとどまっている。また東京 23 区は直近 4 カ月で上昇と下落を繰り返す推移となっているものの、首都圏全体としては上昇基調と見られる。

なお、東京都下、横浜市・川崎市、埼玉県他、千葉県西部は2017年1月以降最高額を更新した。

◆詳しくは、下記URLよりPDFをダウンロードしてご覧ください。

https://athome-inc.jp/news/data/market/shinchiku-kodate-kakaku-202508/