＜SCOOBY-DOO X LUSH＞アニメ「スクービー・ドゥー」との限定コラボレーションアイテム全7種を10月2日（木）より発売

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）は、Warner Bros. Discovery Global Consumer Products（ワーナーブラザース・ディスカバリー・グローバル・コンシューマー・プロダクツ、以下WBDGCP）とタッグを組み、アニメ「スク―ビー・ドゥー」との限定コラボレーションアイテム全7種を、2025年10月2日（木）より全国31店舗、公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)（公式アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lush.app&pcampaignid=web_share)は9月29日（月）より先行発売）にて発売します。半世紀以上にわたり愛され続けるハンナ・バーベラ制作のコミックから着想を得て誕生した本コレクションは、スクービー・ドゥー 怪奇事件探偵団 ミステリー社の世界観をラッシュの創造性とハンドメイド技術で表現した、遊び心あふれるバス＆ボディケアアイテムです。バスタイムを単なるルーティンではなく、子どもの頃のワクワクする気持ちと再び繋がる特別なひとときに変える、ユニークなコレクションをご堪能ください。

「ノスタルジーを秘めたとっておきのアイテムを作り上げるため、WBDGCPとパートナーシップを組みました。このコレクションは、子どもの頃の朝の記憶や、スクービー・スタイルの謎解き気分を味わうための鍵なのです。その中心となるのは、新作のフレグランスです。スクービー・スナックを思わせる、甘くて心温まる自家製レモンクランブル・ビスケットを再現しました。」 - ラッシュのコンセプト＆コラボレーションマネージャー ケイレム・ブリンクワース



【商品数】

全7種（バスボム2種、洗浄料2種、ボディスプレー1種、アイパック1種、サンドリー1種）

【発売日・発売店舗】

・全国31店舗、公式オンラインストア：10月2日（木）

・公式アプリ：9月29日（月）

※取り扱い商品は店舗により異なります

＜SCOOBY-DOO X LUSH＞に関してはこちら(https://www.lush.com/jp/ja/c/scooby-doo-x-lush)

商品概要

スクービー・ドゥー（バスボム）

\1,200（税込）／個

退屈なお風呂にさようなら。スクービー・ドゥーのようにライムが香るバスルームを探検したら、思わず“Ruh-roh!”と叫びたくなるような、グルーヴィーでごきげんなバスタイムに出会えるかも？

ミステリーマシーン（バスボム）

\1,300（税込）／個

ミステリーマシーンがご案内するのは、スリルじゃなくてごきげんなバスタイム！ 悪党もミステリー社のメンバーも、ベルガモットやネロリの晴れやかな香りに包まれて、ひと休みしませんか？

ズィンクス！（シャワージェリー）

\2,200（税込）／240g

かつて探偵ごっこを楽しんだ皆さんへ。このボディソープには、ユニークなキャプテン・カトラーの幽霊がひそんでいます。ぷるぷるのジェリーはつかみどころが難しいですが、泡立ちは抜群。楽しい使い心地をぜひ体験してみてください。

ミステリーインク（シャワージェル）

\1,870（税込）／ 100g、\3,730（税込）／ 250g、

\6,150（税込）／ 500g

味気ないシャワータイムも、私たちおせっかいなラッシュファンと甘く遊び心あふれるスクービー・スナックの香りの泡がなければ、きっと逃げ切っていたでしょう。バニラのあたたかさにシナモンのスパイス、爽やかなシトラスがふんわり香る、楽しいシャワータイムを。

スクービー・スナック ボディスプレー（ボディスプレー）

\6,930（税込)／200ml

幽霊もビックリ！ 今の気分は、甘くておいしそうなクッキーをイメージした香り。謎解きには、いつだってスクービー・スナックのごほうびがつきもの。バニラのあたたかさに、シトラスの爽やかさをひと吹きしましょう。※10月中旬発売開始予定

マイグラッシーズ！（アイパック）

\1,600（税込)／個

ウソでしょ!? あなたより元気な幽霊を見たことがありますよ。今日は考えることは仲間にまかせて、キュウリとカモミールウォーターの潤いと清涼感で、がんばりすぎた目元に安らぎのひとときを。

ミステリーマシーン サンドリーボックス（サンドリー）

\800（税込）／個

このミステリーマシーンに、ラッシュのグルーヴィーなアイテムをぎゅっと詰め込んで、さあクールズビルへの片道切符の旅に出発しましょう、おせっかいな子どもたち。



Warner Bros. Discovery Global Consumer Productsについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー・グローバル・コンシューマー・プロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーブラザース・ディスカバリーの収益＆戦略部門の一部であり、同社のエンターテイメントブランドやフランチャイズといった強力なポートフォリオを世界中のファンに日々届け、広めています。WBDGCPは、ワーナー ブラザースの映画、TV、アニメーション、ゲームスタジオ、HBO、Discovery、DC、Cartoon Network、HGTV、Eurosport、Adult Swimなどの主要フランチャイズに基づいた、受賞歴のある玩具、ファッション、インテリア雑貨、出版プログラムにおいて、世界トップクラスのライセンシーと提携しています。革新的なグローバルライセンス供与およびマーチャンダイジングプログラム、リテールイニシアチブ、プロモーションパートナーシップを通じて、WBDGCPは世界を牽引するライセンス供与およびリテールマーチャンダイジング組織としての地位を確立しています。すべてのキャラクターおよび構成要素は (TM)️ WBEI およびその関連会社に属し、著作物保護法および商標法により保護されています。WB SHIELD: (C) & (TM)️ WBEI。(s25)

発売店舗一覧：31店舗

＜北海道・東北エリア＞

LUSH 札幌パルコ店、LUSH moyuk札幌店

＜関東エリア＞

LUSH イクスピアリ舞浜店、LUSH 町田modi店、LUSH 渋谷駅前店、LUSH アリオ亀有店、LUSH ルミネ立川店、LUSH 原宿店、LUSH 池袋駅前店、LUSH SPA 新宿店、LUSH 自由が丘店、LUSH ルミネ大宮店、LUSH FKD宇都宮インターパーク店、LUSH ピオニウォーク東松山店、LUSH イオンモール水戸内原店

＜東海エリア＞

LUSH ららぽｰと磐田店、LUSH 名古屋パルコ店、LUSH 名古屋ユニモール店、LUSH イオンモール岡崎店



＜関西エリア＞

LUSH なんばパークス店、LUSH 心斎橋店、LUSH LUCUA大阪店、LUSH イオンモール草津店、LUSH 神戸三宮店

＜中国・四国エリア＞

LUSH 岡山一番街店、LUSH イオンモール倉敷店、LUSH 広島本通り店、LUSH エミフルMASAKI店



＜九州エリア＞

LUSH アミュプラザ小倉店、LUSH 熊本鶴屋百貨店、LUSH イオンモール熊本店

ラッシュの商品について

ラッシュの商品はイギリスで開発され、神奈川県のキッチンで手作りしています。

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること（再生可能性）を最優先に、そして「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」ことをブランドパーパスにあらゆる企業活動を行っています。

企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/

公式オンラインストア： https://www.lush.com/jp/