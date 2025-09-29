【閲覧注意？】可愛いハート型ピザにリアルな指と目玉…！SKE48主演の本格ゾンビドラマとアオキーズ・ピザが仕掛けるハロウィン最恐の“映え”コラボ！１０月１日(水)から販売するゾンビーノがアイドル姿に？

テレビ愛知株式会社

東海三県を中心に展開する宅配ピザチェーン「アオキーズ・ピザ（株式会社アオキーズ・コーポレーション 本社/名古屋市）」が毎年実施しているハロウィン限定メニュー「ゾンビーノ」シリーズの最新作が１０月１日より登場！毎年SNSで話題となる「ゾンビーノ」シリーズ、今年は名古屋・栄を拠点に活動する人気アイドルグループＳＫＥ４８が出演する初のオリジナルショートドラマ「IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～」とのコラボに決定！１カ月間の期間限定でＳＫＥ４８×ゾンビをイメージしたピザが楽しめます！テレビ愛知では、ドラマに出演するSKE48メンバーのサイン入りドラマグッズが当たるキャンペーンも実施！

＜販売商品＞

アイドルｄｅゾンビ―ノ

ゾンビーノがアイドルになっちゃった！？

今年のゾンビーノは、SKE48メンバーが出演するショートドラマアプリ「BUMP」配信作品『IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～』 とのコラボバージョン。

チェダーチーズソースはTeam S、ケチャップソースはTeam KII、バジルソースはTeam EとSKE48のチームカラーをイメージしたソースで彩られた、カラフルでスリリング、そして可愛いハート型ゾンビピザが登場。まさに、ゾンビピザ界のアイドル！

【トッピング】

指、目玉、ペパロニ、１００％ビーフ、ポテトサラダ、ハッシュドポテト、マッシュルーム、プレミアムチーズブレンド、ピザソース

※指＝ポークソーセージ、目玉＝フレッシュモッツァレラチーズ、海苔

【ソース】

チェダチーズソース・ケチャップソース・バジルソース

◆販売価格

配達・お持ち帰り

Ｍサイズ：３２８０円（税込）

※ピザカッターは別売りです(１１０円)

＜Ｘキャンペーン開催＞

テレビ愛知ではハロウィン限定ピザ「アイドルｄｅゾンビ―ノ」を食べて、豪華プレゼントを当てるキャンペーンを実施！抽選で１０名様に「IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～」出演者(SKE48出演メンバー)のサイン入りドラマグッズが当たるキャンペーンも！

【応募方法】

１.テレビ愛知ＳＫＥ４８部(@tva_ske48bu)とアオキーズ・ピザ(@aokis_pizza)の公式Ｘをフォロー

２.「#ＳＫＥ４８アイドルｄｅゾンビーノ」とアイドルｄｅゾンビーノの写真を投稿

※アイドルｄｅゾンビーノの写真は実際に注文いただいた商品を撮影してください。

【賞品】

出演者サイン入り ドラマグッズ

【当選者数】

抽選で１０名様

※当選のご連絡はテレビ愛知ＳＫＥ４８部(@tva_ske48bu)からＤＭにてお送りします。

【応募期間】

１０月１日(水)～１０月３１日(金)

＜開催概要＞

◆販売期間

１０月１日（水）～１０月３１日（金）

◆販売店舗

全アオキーズ・ピザ店舗

※店舗情報はアオキーズ・ピザ公式HPをご確認ください(https://www.aokispizza.co.jp/)

◆お問い合わせ

テレビ愛知 ske48event@tv-aichi.co.jp



【テレビ愛知×SKE48の情報満載】

テレビ愛知SKE48部 公式X 誕生

SKE48メンバーのバラエティ活動を全力応援するアカウント。部長代理の”中の人”がSKE48メンバーの番組・イベント出演やコラボ企画などの情報のほか、現場レポから裏話までここでしか聞けないアレコレをお届け中！

◆公式X @tva_ske48bu ＜テレビ愛知SKE48部＞

◆オリジナルショートドラマ 「IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～」概要

【タイトル】 「IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～」

【配信】 ショートドラマアプリ「BUMP」にて全 30 話一挙配信中

アプリダウンロード URL:https://emolebump.go.link/NcPEW

【HP】https://tv-aichi.co.jp/IDOLOFTHEDEAD/

【出演者】 坂本真凛、相川暖花、大村杏、熊崎晴香、鎌田菜月、松本慈子、長谷川雅

以上 SKE48

櫻井淳子、やす（ずん）、秋山ゆずき、平井亜門 他

【脚本】 室市雅則

【企画プロデュース・監督】 山口龍大朗

【プロデューサー】 一刈英里香（ネクストユニオン mp）、下京慶子

【主題歌】 SKE48 35th シングル「Karma」収録・劇場盤カップリング曲『隣の人は?』

(avex trax)

【コピーライト】 (C)ドラマ「IDOL OF THE DEAD」製作委員会