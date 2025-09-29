【閲覧注意？】可愛いハート型ピザにリアルな指と目玉…！SKE48主演の本格ゾンビドラマとアオキーズ・ピザが仕掛けるハロウィン最恐の“映え”コラボ！１０月１日(水)から販売するゾンビーノがアイドル姿に？

テレビ愛知株式会社




東海三県を中心に展開する宅配ピザチェーン「アオキーズ・ピザ（株式会社アオキーズ・コーポレーション 本社/名古屋市）」が毎年実施しているハロウィン限定メニュー「ゾンビーノ」シリーズの最新作が１０月１日より登場！毎年SNSで話題となる「ゾンビーノ」シリーズ、今年は名古屋・栄を拠点に活動する人気アイドルグループＳＫＥ４８が出演する初のオリジナルショートドラマ「IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～」とのコラボに決定！１カ月間の期間限定でＳＫＥ４８×ゾンビをイメージしたピザが楽しめます！テレビ愛知では、ドラマに出演するSKE48メンバーのサイン入りドラマグッズが当たるキャンペーンも実施！




＜販売商品＞
アイドルｄｅゾンビ―ノ




ゾンビーノがアイドルになっちゃった！？


今年のゾンビーノは、SKE48メンバーが出演するショートドラマアプリ「BUMP」配信作品『IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～』 とのコラボバージョン。


チェダーチーズソースはTeam S、ケチャップソースはTeam KII、バジルソースはTeam EとSKE48のチームカラーをイメージしたソースで彩られた、カラフルでスリリング、そして可愛いハート型ゾンビピザが登場。まさに、ゾンビピザ界のアイドル！



【トッピング】


指、目玉、ペパロニ、１００％ビーフ、ポテトサラダ、ハッシュドポテト、マッシュルーム、プレミアムチーズブレンド、ピザソース


※指＝ポークソーセージ、目玉＝フレッシュモッツァレラチーズ、海苔


【ソース】


チェダチーズソース・ケチャップソース・バジルソース



◆販売価格


配達・お持ち帰り


Ｍサイズ：３２８０円（税込）


※ピザカッターは別売りです(１１０円)



＜Ｘキャンペーン開催＞


テレビ愛知ではハロウィン限定ピザ「アイドルｄｅゾンビ―ノ」を食べて、豪華プレゼントを当てるキャンペーンを実施！抽選で１０名様に「IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～」出演者(SKE48出演メンバー)のサイン入りドラマグッズが当たるキャンペーンも！


【応募方法】


１.テレビ愛知ＳＫＥ４８部(@tva_ske48bu)とアオキーズ・ピザ(@aokis_pizza)の公式Ｘをフォロー


２.「#ＳＫＥ４８アイドルｄｅゾンビーノ」とアイドルｄｅゾンビーノの写真を投稿


※アイドルｄｅゾンビーノの写真は実際に注文いただいた商品を撮影してください。


【賞品】


出演者サイン入り ドラマグッズ


【当選者数】


抽選で１０名様


※当選のご連絡はテレビ愛知ＳＫＥ４８部(@tva_ske48bu)からＤＭにてお送りします。


【応募期間】


１０月１日(水)～１０月３１日(金)



＜開催概要＞


◆販売期間


１０月１日（水）～１０月３１日（金）


◆販売店舗


全アオキーズ・ピザ店舗


※店舗情報はアオキーズ・ピザ公式HPをご確認ください(https://www.aokispizza.co.jp/)


◆お問い合わせ


テレビ愛知 ske48event@tv-aichi.co.jp



【テレビ愛知×SKE48の情報満載】





テレビ愛知SKE48部　公式X 誕生


SKE48メンバーのバラエティ活動を全力応援するアカウント。部長代理の”中の人”がSKE48メンバーの番組・イベント出演やコラボ企画などの情報のほか、現場レポから裏話までここでしか聞けないアレコレをお届け中！



◆公式X @tva_ske48bu　 ＜テレビ愛知SKE48部＞


◆オリジナルショートドラマ 「IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～」概要



【タイトル】 「IDOL OF THE DEAD～あなたの隣は死にました～」


【配信】 ショートドラマアプリ「BUMP」にて全 30 話一挙配信中


アプリダウンロード URL:https://emolebump.go.link/NcPEW


【HP】https://tv-aichi.co.jp/IDOLOFTHEDEAD/


【出演者】 坂本真凛、相川暖花、大村杏、熊崎晴香、鎌田菜月、松本慈子、長谷川雅


以上 SKE48


櫻井淳子、やす（ずん）、秋山ゆずき、平井亜門 他


【脚本】 室市雅則


【企画プロデュース・監督】 山口龍大朗


【プロデューサー】 一刈英里香（ネクストユニオン mp）、下京慶子


【主題歌】 SKE48 35th シングル「Karma」収録・劇場盤カップリング曲『隣の人は?』


(avex trax)


【コピーライト】 (C)ドラマ「IDOL OF THE DEAD」製作委員会