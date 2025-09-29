写真1枚で、愛するペットが手のひらサイズの3Dフィギュアに！「ちょこんとフィギュア」を9月29日（月）より提供開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO 亀山敬司、以下DMM ）が運営する、DMM.make 3Dプリントは、写真1枚で愛するペットの3Dフィギュアを作成できる新サービス「ちょこんとフィギュア Powered by DMM.make 3D PRINT」を、2025年9月29日（月）より提供開始します。

本サービスは、最新のAIおよび3Dプリント技術の活用により、業界平均の約10分の1という画期的な価格（税込1,980円～）を実現（※1）。これまで、手が出しにくかったペットフィギュアを、誰もが気軽に”ウチの子”との思い出としてカタチにできるサービスです。

また、サービス開始を記念して、先着100名様への無料提供に加え、2025年9月29日（月）～10月29日（水）までの期間限定で、通常価格から最大30％OFFとなる、お得なキャンペーンを開催いたします。

（※1）：自社調べ

HP：https://petfigure.make.dmm.com/(https://petfigure.make.dmm.com/)

■「ちょこんとフィギュア 」特徴

１.写真1枚で、手のひらサイズの立体的なペットフィギュアがつくれる！

ご自身のスマートフォンなどで撮影したペットの写真を1枚アップロードするだけで、手のひらサイズの、フルカラー3Dフィギュアを作成することができます。

顔と全身がはっきり写っている画像をアップロードすることで、よりクオリティの高いフィギュアを作ることができます。

＜良い写真の例＞

＜悪い写真の例＞

２.業界平均の約10分の1。誰もが手が届く価格を実現！

最新のAIおよび3Dプリント技術の活用により、業界平均の約10分の1（税込1,980円～）という画期的な価格を実現しました。これまで高価で手が出しづらかったペットフィギュアを、誰もが気軽に楽しめるようになります。

今、隣で笑っている”ウチの子”はもちろん、お空へ旅立った大切な家族との思い出も、いつでもそばに感じられるカタチとして残すことができます。

３.注文から2週間以内にフィギュアをお届け！

お気に入りの写真をアップロードして、フィギュアのサイズを選ぶと、ご注文完了です。

後日、AIによって生成された3Dデータの画像をメールでお送りします。メールが届いてからは、そのデータをフルカラーの3Dプリントで造形します。最新技術を駆使することによって、オーダーメイドでありながら約2週間という短納期を実現。大切な思い出をスピーディーにお手元へお届けします。

＜サービス利用の流れ＞

■通常価格から最大30％OFF！さらに先着で100名様限定の無料キャンペーンを開催！

サービス開始を記念して、先着100名様限定で無料でサービスをご利用いただけるキャンペーンを開催いたします。また、9月29日（月）～10月29日（水）まで、通常価格から最大30％OFFとなるお得なキャンペーンも同時開催いたします。

＜先着100名様 無料キャンペーン＞

・キャンペーン期間：2025年9月29日（月）～ ※定員に達し次第終了

・対象者：先着100名様

・内容：無料でサービスをご提供

・詳細：https://petfigure.make.dmm.com/



※注文画面で、キャンペーンコード【ONLY100】を入力してください。

※無料提供は、お一人様につき1体までとさせていただきます。

※キャンペーンは予告なく、変更・終了する場合がございます。

＜最大30％OFFキャンペーン＞

・キャンペーン期間：2025年9月29日（月）～2025年10月29日（水）

・対象者：期間中にサービス利用した方全員

・内容：通常価格より最大30％OFFでご提供



※期間中であれば、複数個注文した場合も、キャンペーン価格が適用されます。

※キャンペーンは予告なく、変更・終了する場合がございます。

■DMM.make 3Dプリントについて

DMM.make 3Dプリントは、利用ユーザー数が国内最大規模を誇る3Dプリントサービスです。

3Dプリンターを用いた造形、3Dデジタルスキャンなど、3Dプリント技術に関わるあらゆる領域をトータルサポートいたします。

・ホームページ：https://make.dmm.com/print/

・クリエイターズマーケット：https://make.dmm.com/market/

・オウンドメディア：https://make.dmm.com/blog/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/