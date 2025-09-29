マレーシア日系企業向けコミュニティ「CONNECTION」登録者3,000人を突破

ブリッジインターナショナル株式会社

ブリッジインターナショナル株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：吉田融正、以下「ブリッジ」）の子会社であり、マレーシアの首都クアラルンプール近郊に拠点を構える総合マーケティング企業、BRIDGE International Asia Sdn Bhd（以下「ブリッジインターナショナルアジア」）は、当社が運営する日系企業向けコミュニティ「CONNECTION https://connection.com.my/(https://connection.com.my/)）」のメンバー登録数が3,000人を超えたことをお知らせいたします。

「CONNECTION」は、2020年6月、新型コロナウイルスの影響で対面での活動が制限されるなか、オンラインでのコミュニケーションを活性化させることを目的に、マレーシアで事業を展開する日系企業の皆さまに向けて誕生しました。マレーシアビジネスに役立つ情報、ネットワーク作り、専門家との接点を提供するプラットフォームとしてスタートしています。

リリースから約5年。現在ではオンラインにとどまらず、「情報収集」「課題解決」「交流・ネットワーク」という三本柱を通じて、マレーシアで事業を行う多くの企業・関係者にご参加いただけるまでに成長し、このたびメンバー登録者数が 3,000人 を突破いたしました。

CONNECTIONは、以下のようなサービスを通じて日系企業の課題解決を支援しています。

マレーシア業界レポート、市場調査レポートの提供

経済概況、公共政策、製造業、食品、農業、医療、製薬など、多角的な切り口からマレーシアの現状を把握できる業界レポートを提供しています。

プロフェッショナルサービスのご紹介

経理・財務・会計、人事・労務・研修、不動産・オフィス、IT・メディア、人材紹介など、マレーシアで事業を展開するうえで必要となる専門的サービスをご紹介します。

ウェビナーの開催

マレーシアビジネスに役立つオンラインセミナーを、当社主催のみならず、メンバー企業が開催するウェビナーの開催も支援しています。

交流機会の創出

オンラインに加え、異業種交流会、工場見学会、要点解説セミナーなどのオフラインイベントも実施し、企業間のネットワーク拡大を後押ししています。

CONNECTIONのメンバー登録は無料で、登録いただくことで各種サービスやイベントに参加いただけます。設立から5年間で、累計100回以上のウェビナーや交流会などのイベントを開催。オンラインとオフラインの両面から、日系企業の情報収集とネットワーク形成を後押ししてまいりました。

マレーシア日本人商工会議所で開催している異業種交流会の様子

今後は、登録者数5,000人の達成を目標に掲げるとともに、会員企業間の交流を一層深める仕組みを整備し、リアルイベントや分野別の専門フォーラムを強化してまいります。さらに、デジタル技術を活用した情報発信を充実させ、より多くの日系企業がマレーシアにおいて円滑かつ持続的に事業を展開できるよう、支援体制の進化を続けてまいります。

開催予定イベント：マレーシアビジネス要点解説セミナー

2025年10月10日に「マレーシアビジネス要点解説セミナー」を開催いたします。本セミナーでは、急速に変化するASEAN経済環境の中で、マレーシアに進出・駐在する企業が押さえておくべき最新情報を、短時間で効率的にお届けします。

具体的には、中国企業の南進や関税動向といった通商環境の変化、半導体をはじめとする製造業のトレンド、最新のSpeedaレポートを踏まえた市場分析など、経営判断に直結するテーマを要点に絞って解説いたします。

詳細および参加登録はマレーシアビジネス要点解説セミナー(https://connection.com.my/bizevent-1010/)をご覧ください。

【BRIDGE International Asia Sdn. Bhd. について】

ブリッジインターナショナルアジアは、2014年にマレーシア現地法人として創業し、日本とマレーシアの架け橋としてクライアント企業の東南アジアでのビジネス展開を支援する総合マーケティング企業です。

海外進出前の市場調査、戦略立案、事業モデルの構築、そして、海外での営業・マーケティングを実行するためのリソースまで、専門知識と豊富な経験を活用して、クライアント企業の海外事業を推進する各種プロフェッショナルサービスをワンストップサービスとしてご提供いたします。

会社名：BRIDGE International Asia Sdn. Bhd.

登録番号：201401012326 (1088406-U)

創業年月日：2014年4月9日

住所：B-8-02, Capital 2, Oasis Square, No. 2, Jalan PJU 1A/7A,

Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

代表者：代表取締役社長 阿部慎吾

Web: https://bridge-i.asia/ja/

Media: https://connection.com.my/

System Solution: https://www.edx.com.my/(https://connection.com.my/)

事業内容：マレーシアを拠点とした、総合マーケティング企業

・ ビジネスコンサルティング

・ デジタルマーケティング事業

・ BPO/インサイドセールス事業

・ システムソリューションズ事業

【ブリッジインターナショナル株式会社 会社概要】

社 名：ブリッジインターナショナル株式会社

https://bridge-g.com/

設 立：2002年1月

本 社：東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

資本金：552百万円（2024年6月末現在）

代表者：代表取締役社長 吉田融正

事業内容：

・インサイドセールスアウトソーシング事業

・プロセス・テクノロジー事業

・研修事業

■本件に関するお問い合わせ

-------------------------------------------------

BRIDGE International Asia Sdn.Bhd.

担当者：阿部慎吾 （対応言語：日本語・英語）

TEL：+60 18-387-5096 (マレーシア)

E-mail: support@bridge-i.asia

ブリッジインターナショナル株式会社

経営企画本部マーケティング部マーケティンググループ

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

TEL：03-5787-3030 E-mail:mktg@bridge-g.com