【いーふらん】おたからや4カ国目の海外展開！インドネシア1号店が9月1日（月）グランドオープン

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下「いーふらん」）は、いーふらんが展開する高価買取店「おたからや」の海外4カ国目となる店舗、インドネシア1号店を2025年9月1日（月）にグランドオープンしましたことをお知らせいたします。

背景

「おたからや」の日本国内店舗数は1,500店舗以上（2025年8月時点）にのぼり、国内最大規模を誇ります。

いーふらんは更なる事業拡大のためにグローバル展開を進めており、その第一歩として2023年にアメリカに現地法人「E-fran US」を設立。以降、海外展開を見据えた主要国に現地法人を順次設立してまいりました。

■いーふらんの海外現地法人

2023年 E-fran US Inc.／E-FRAN SG PTE. LTD.／E-FRAN ENG LIMITED

2024年 台灣伊夫蘭股份有限公司／E-FRAN HK LIMITED／PT. EFRAN HARTA KARUN INDONESIA

2025年 E-FRAN THAILAND CO., LTD.

2025年2月には「おたからや」海外1号店を香港にオープンし、4月にはシンガポール、6月には台湾と展開を広げております。そしてこのたび、4カ国目となるインドネシアに新たに出店いたしました。

インドネシアは東南アジア最大級の人口を有する成長市場であり、経済発展に伴って中間層や富裕層が拡大し続けています。特に都市部を中心にブランド品や高級品への関心が高まっており、消費意欲も旺盛です。また、若年層を中心に日本文化や日本製品への親和性が強く、日本企業に対する信頼感も根付いています。さらに、サステナビリティや循環型社会への意識向上を背景に、リユースに対する関心も広がりを見せています。

いーふらんでは、これらの点に着目し、「おたからや」が持つ多様な買取品目や信頼性の高い査定力を活かすことで、インドネシアの消費者ニーズに応えるサービスの提供が可能であると判断し、このたびインドネシアへの出店を決定いたしました。

インドネシア1号店の詳細

おたからやインドネシア1号店は、「イオンモール タンジュンバラット」内に出店しています。

インドネシア・ジャカルタ特別州の南部に位置するタンジュン・バラット周辺は、住宅街と商業施設が調和したエリアであり、中間層から富裕層まで幅広い生活者が集まる地域です。近隣には鉄道駅もあり、都心部へのアクセスにも優れていることから、安定した生活基盤を持つ住民が多く暮らしています。

その中心的な拠点となっているのが、日本発の大型商業施設「イオンモール タンジュン・バラット」です。家族連れや若い世代を中心に幅広い層が訪れるこのモールは、買い物や食事を楽しむ日常の場であると同時に、安心して利用できる生活サービスの提供拠点としても機能しています。

ブランド品や時計、貴金属といった高級品を所有する機会が多い南ジャカルタの住民にとって、信頼できる日本企業が提供する高価買取店は、安心して資産を現金化できる新しい選択肢となります。今回の出店を通じて、お客様の暮らしに寄り添い、リユースを通じた価値提供を実現してまいります。

・店舗内観

・店舗詳細

オープン：2025年9月1日（月）

営業形態：買取

営業時間：10:00～22:00

定休日：年中無休

住所：AEON Mall Tanjung Barat Lt. 2

Jl. Raya Tj. Barat No.163

RT.12/RW.4, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa

Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530 Indonesia

ワッツアップ：＋62 081181207297

ホームページ：https://otakaraya.id/

今後の動き

「おたからや」を海外に展開することで、現地で買い取った商品を世界中に流通させることが可能となり、中古品の供給量拡大や、貴重な商品の提供機会の増加につながると考えております。

また、「おたからや」はすでに海外51か国・地域との取引実績を有しており、この既存のグローバルな流通ルートを最大限に活用することで、さらなる成長を目指してまいります。

インドネシアでは「おたからや」の認知度向上を目的に、店舗来店促進に向けたプロモーションをはじめ、さまざまな施策を展開いたします。さらに、現地での買取体制を強化することで、事業の一層の拡大を図ってまいります。

今後は、日本に地理的に近い東南アジアへの出店をさらに加速させ、将来的には欧米市場への進出も視野に入れてまいります。

高価買取店おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,500店舗以上（2025年8月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,500店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。

※一部販売を行っている店舗もございます。

＼ 高価買取店おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）

いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から25年間連続して成長を成し遂げており、2024年6月期は売上840億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,500店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。





【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410