エルメのカスタムHTMLに個別タイトル設定が可能な新機能追加
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年9月17日（水）に「L Message（エルメッセージ）」のアップデートを実施いたしました。
今回のアップデートにより、フォーム作成機能内の「カスタムHTML」に個別のタイトルを設定できるようになり、管理性と利便性がさらに向上いたしました。
フォーム作成のアップデート
この度のアップデートでは、フォーム作成機能の「カスタムHTML」に任意のタイトルを設定できるようになりました。これにより、登録したHTMLを用途ごとに整理して管理できるようになり、どのコードがどの目的で利用されているかを直感的に把握できます。例えば「お問い合わせフォーム用スクリプト」「キャンペーン表示用コード」といった形で管理できるため、運用全体の効率化につながります。
「カスタムHTML」機能とは
「カスタムHTML」とは、コードを入力することで、デザインや機能を自由に追加できるパーツです。これにより、標準のフォームをベースにしながらも、ブランドやプロジェクトに合わせた独自の表現や機能を反映させることが可能となります。例えば、装飾デザインの追加や外部サービスとの連携など、マーケティングやキャンペーンを強化する幅広い活用が期待できます。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、LINE公式アカウントの拡張ツールとして、集客・接客・販売などのLINE業務を一元管理できるツールです。
定期的な機能改善とサポート体制により、さまざまな業種・職種に対応しています。
▼主な機能
メッセージ配信
フォーム作成
予約受付管理
商品販売、決済
データ分析
L Messageでは今後もユーザーの利便性向上を目指し、今後も機能改善を進めてまいります。
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?prtimes