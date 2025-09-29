【売上350万→1,000万へ】「焼肉529」を運営する株式会社おいしいカンパニーが口コミコム×大衆点評で“インバウンド繁盛店”に変わった事例を公開

株式会社mov

株式会社mov（代表取締役：渡邊誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、株式会社おいしいカンパニー（代表取締役社長：藤崎広ニ、本社：東京都港区）が、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」、「大衆点評」を活用し、インバウンド対策を実施している事例をご紹介いたします。

■概要

開業当初は友人・知人客を中心に集客していたものの、コロナ禍明けの売上は月商350万円前後にとどまり、目標としていた600万円には届きませんでした。地域での営業活動やホテルへの販路開拓にも取り組みましたが、インバウンド集客の具体的な方法が見つからないことが課題となっていたとのことです。

そこで、Googleマップや大衆点評、食べログなど複数の媒体を一元管理し、多言語での情報発信が可能な「口コミコム」と、訪日中国人の集客に欠かせない「大衆点評」を導入。これにより、台湾や中国、韓国など幅広い外国人観光客へのアプローチを強化しました。

導入後は、台湾からのリピーターをきっかけに新規顧客が拡大するなど口コミによる波及効果が発生。インバウンド需要を確実に取り込み、売上は月商1,000万円を突破しました。

■代表取締役 藤崎広二様からのコメント

口コミコムと大衆点評は、ただ「便利なツール」というだけではありません。実際に売上という成果につながり、そして外国人のお客様との距離を一気に縮めてくれる存在です。

特にインバウンドを取り込みたいと考えているお店にとっては、これ以上ない心強い武器になると思います。 私自身、焼肉業界未経験からでも成果を出せたので、迷っている方にはぜひ導入をおすすめします。

インタビュー記事にて詳細をご確認いただけます。

→https://kutikomi.com/case/restaurant/yakiniku529

口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

21サイト＋自社HPも連携！店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムではGoogle マップをはじめとした対応国内21サイトや自社HPと連携でき、お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新すると、それぞれのサイトの店舗情報から投稿まで一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策を支援します。

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しい口コミを定量的に様々な軸で分析し、経営判断や店舗改善に活かすことができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションを実現します。

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムはインバウンド対策において重要なGoogleマップと大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。

口コミコムをもっと見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hub

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

会社概要

会社概要：

「口コミコム」導入企業様

会社名 ：株式会社おいしいカンパニー

所在地 ：東京都港区芝大門２丁目３番８号

代表取締役社長：藤崎 広二

WEBサイト ：https://gj3d800.gorp.jp/

「口コミコム」運営企業

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hub)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hub)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hub)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hub)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hub)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am