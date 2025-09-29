PLAZAと青山学院高等部の産学共同プロジェクト、第二弾！現役高校生ならではのリアルな視点や感性を反映させた「お守りフレグランス」、全国のPLAZAにて発売

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、TBSホールディングスならびにTBSテレビと共に、青山学院高等部(東京都渋谷区)において、マーケティングについて学び考えることを目的とした産学共同授業プロジェクトに取り組んでいます。プロジェクト二年度目となった2024年度は、24年9月に初回授業をスタート。株式会社フィッツコーポレーションの協力のもと、「香り」をテーマとしたマーケティングの実践的な学びと高校生の持つ柔軟な発想の可能性を引き出す機会を作ることを目指し、全11回の授業に計24名の生徒が参加しました。2025年10月3日(金)、この共同開発プロジェクトで開発された限定商品「モムチ パフュームヘア＆ボディミスト Dear. Mine」と「モムチ メルティングハンドクリーム Dear. Mine」を全国のPLAZA・MINiPLAにて発売します。

「香り」をテーマに、青山学院高等部の生徒たちが企画段階から参加し、コンセプト・香り・デザインの細部に至るまで、学生ならではのリアルな視点や感性を反映させた、“お守りフレグランス”が完成！

授業では、PLAZAのバイヤーやTBSのマーケター、アナウンサーらが講師を務め、プロダクトデザインやマーケティングに関する講義を実施。生徒たちは並行してグループワークを重ね、PLAZAでの販売に向けたペルソナ定義からコンセプトワーク、そして商品アイデア(香り・デザイン)を、4つのグループごとに練り上げ、提案しました。各グループの個性的な提案アイデアのエッセンスを一つにまとめ、韓国のフレグランスブランド「モムチ」で商品化したのが今回の限定商品「Dear. Mine」です。

1．コンセプトは「私だけのお守りフレグランス」

「どんな自分も好きになれる」――。そっと背中を押してくれる、“お守り”のような存在でありたいという想いが込められています。嬉しいことがあった日はもちろん、一歩踏み出す勇気がほしい日や少し落ち込んだ日にも寄り添えるよう、日常でさりげなく身につけられるヘア＆ボディミストとハンドクリームという商材で製品化しました。

2．自由にデコれる！ボトル正面に“空白”のデザイン

ピンクと白の透明感あふれるグラデーションカラーのパッケージ。その正面には、あえて製品名などを入れない“空白”のデザインを採用しました。

・好きな言葉を書き込んで「自分だけのお守り」に

・友達へのメッセージを添えて「特別なプレゼント」に

・お気に入りのシールでデコレーションしてオリジナルボトルに

使う人次第で自由に楽しめる、高校生の素敵なアイデアが詰まったデザインです。

3．見るたび、使うたび、きらめきで気分もアップ！

ヘア＆ボディミストのボトルの中には、繊細なパール(※1)が配合されており、動かすたびにキラキラと輝きが舞います。見た目のかわいらしさはもちろん、体にまとえば、肌もさりげなく輝きます。

※1 光沢剤：合成フルオロフロゴパイト・酸化チタン

4．ふんわり甘い透明感あふれる「ピーチの香り」

ピーチの香りを基調に、“愛”という花言葉を持つローズとジャスミンのやさしい香りをブレンド。ラストにはバニラがほのかな甘さを加え、そっと心に寄り添うような印象に仕上げました。

・TOP：ピーチ/ブラックベリー/クランベリー

・MIDDLE：ローズ/ジャスミン/フリージア

・LAST：アンバー/バニラ

“空白”のデザインに、願い事やメッセージを書いてデコレーションしよう！お気に入りのステッカーやシールでデコレーションするのもおすすすめです。

● 製品概要

■商品名：モムチ パフュームヘア＆ボディミスト Dear. Mine

■容量：105mL

■価格：1,650円(税込)

ヘア＆ボディミストの特徴

・きらめくパール入り(※1)

・天然由来保湿成分(※2)配合しっとりミスト・ヘア＆ボディ兼用で香りを全身コーディネート

・髪の保湿(※3)にも使用可能

・乾燥が気になるお風呂後にもおすすめ

■商品名：モムチ メルティングハンドクリーム Dear. Mine

■容量：50mL

■価格：1,100円(税込)

ハンドクリームの特徴

・さらっと溶けて手に馴染む、香りも楽しめるデイリーハンドクリーム

・天然由来保湿成分(※4)配合

※1 光沢剤：合成フルオロフロゴパイト・酸化チタン

※2 保湿成分：グリセリン

※3 保湿成分：パンテノール

※4 保湿成分：グリセリン・シア脂

● 産学共同プロジェクトについて

高校生にマーケティングの実践的な学びの場を提供し、その柔軟な発想を製品化に活かす――。 PLAZA、TBSホールディングスならびにTBSテレビ、青山学院高等部、そしてフィッツコーポレーションによる、産学共同プロジェクトから、高校生の豊かな感性が詰まった商品「Dear. Mine」は誕生しました。

・授業から商品化までの道のり

2024年9月、青山学院高等部の生徒24名との共同授業がスタート。授業では、PLAZAのバイヤーやTBSのマーケター、アナウンサーらが講師を務め、プロダクトデザインやマーケティングに関する講義を実施。講義と並行して生徒たちはグループワークを重ね、自分たちが「本当に欲しい」と思えるフレグランスのアイデアを、4つのグループがそれぞれ練り上げ、提案しました。各グループの個性的なアイデアのエッセンスを一つにまとめ、韓国のフレグランスブランド「モムチ」で商品化したのが「Dear. Mine」です。

・高校生の感性が光る、“お守り”フレグランス

高校生にとって、「香りは、一歩踏み出すときも落ち込んだときも、やさしく寄り添ってくれるお守りのような存在」というインサイトから、そっと寄り添ってくれるようなふんわりとやさしいピーチの香りを採用しました。また、学校にもつけて行くことを想定し、香りが強すぎないヘア＆ボディミストとハンドクリームというアイテムをセレクトしたのも、高校生のリアルな利用シーンを想定しています。

さらに、「お守りのような存在なら、自分だけの願いごとやメッセージを書き込めるようにしてはどうか」という高校生の豊かな感性から生まれたアイデアを結実させたのが、あえて正面を「空白」にしたボトルデザインです。メッセージを書き込んだり、お気に入りのシールでデコレーションしたり、自由自在にカスタマイズ。自分だけのオリジナルボトルが作れる、わくわくするような楽しさも詰め込まれています。コンセプト、香り、デザインのすべてに、高校生の「今」の想いがちりばめられた、お守りのように寄り添う「Dear. Mine」をぜひお試しください。

● 人気YouTubeチャンネル「マリマリマリー」タイアップ企画

今回の商品発売を記念し、人気YouTubeチャンネル「マリマリマリー」とのタイアップが実現。スペシャル動画が公開されました。

▶ 動画はこちらから：https://youtu.be/AVRAGl8GTM8

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AVRAGl8GTM8 ]

・マリマリマリーとは

「マリマリマリー」はYouTubeやTikTokを中心に動画を配信するチャンネル。YouTubeのチャンネル登録者数は173万人、TikTokのフォロワー数は25万人(2025年8月現在)を誇り、「エモいイラスト」と「シュールなコント」をテーマに、かなめ・レイジ・スミ・美月の4人が繰り広げる日常を中心にお届けしています。

YouTube：https://www.youtube.com/@marymarymary80s

TikTok：https://www.tiktok.com/@marymarymary_80s

X：https://x.com/marymarymarynew

Instagram：https://www.instagram.com/marymarymary_80s/

オフィシャルサイト：https://www.marymarymary.store/

オフィシャルストア：https://marymarymary.shop/

さらに！「マリマリマリー」とのタイアップを記念して、3つのスペシャルキャンペーンを展開します。

1．先着で「マリマリマリー」特別描き下ろし 限定ステッカー(非売品)をプレゼント！

全国のPLAZA・MINiPLAにて、「モムチ パフュームヘア＆ボディミスト Dear. Mine」・「モムチ メルティングハンドクリーム Dear. Mine」をお買い上げの方に、先着で「マリマリマリー」デザインの限定ステッカー(非売品)をプレゼントします。

※対象商品1点につきステッカーを1枚プレゼントします。

※数量限定、無くなり次第終了です。

2．抽選で「マリマリマリー」特別描き下ろし 限定トートバッグなどがもらえる、SNSキャンペーンを開催！

10月3日(金)～10月31日(金)の期間、フィッツコーポレーション 公式Xアカウント(https://x.com/FITS_fragrance)にて、「マリマリマリー」デザインの限定トートバッグやPLAZAのオリジナルアイテム・人気アイテムを詰め合わせた豪華賞品がもらえるSNSキャンペーンを開催予定。詳細は10月3日(金)に投稿されるキャンペーン投稿をご覧ください。

3．PLAZA NEWSSTAND 赤坂店に「マリマリマリー」のスペシャル外装＆4カット写真サービスが登場！

10月3日(金)～10月31日(金)の期間、PLAZA NEWSSTAND 赤坂店の店舗外装が「マリマリマリー」コラボレーションのスペシャル仕様に変身します。また同期間中、PLAZA NEWSSTAND 赤坂店の店内で「マリマリマリー」や「モムチ Dear. Mine」のスペシャルフレームで4カット写真を撮れるサービスも展開します。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。