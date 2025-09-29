【salut!】大人気おうちモチーフのインテリアが多数新登場！

株式会社パルが展開するインテリア雑貨ブランド「salut!（サリュ）」では、


９月２９日より大人気のおうちシリーズアイテムを販売いたします。



おうちをモチーフにした木製のアイテムで、キッチン周りで使えるグッズと


リビングで使える新商品を取り揃えています。



どのアイテムも見た目の可愛さだけでなく、実用性も兼ね備えておりますので今回はその中から8アイテムをピックアップしご紹介させていただきます。



【一部アイテム紹介】※すべて税込み価格




●おうち目隠しキャビネット　\4,950



扉を開けると背面が無く、空洞になっているので生活感の出るルーターやコンセントタップなどをお洒落に目隠しすることができます。



前からは見えない隠しキャスター付きで、お掃除の時も楽に移動できます。






●おうちケーブルボックス　\2,200



まるでお店のような屋根のデザインがポイントのケーブルボックス。


生活感の出るケーブルタップや充電コードをスッキリ収納できます。



さらに、フタの部分にはケーブルを通せる穴も空いており


充電した状態でスマホなどを置いておくことも可能です。




●おうちソーイングボックス　\3,850



ソーイングアイテムなどの細かいものを収納できる


おうち型のソーイングボックス。



上段のフタは左右に大きく開き、中の仕切りは左右どちらでも好きな方に


移動させることができます。



また、下段の引き出しは裁ちばさみも収納できるよう


大きめのサイズ感になっています。




●おうちメディスンボックス　\3,850



仕切り付きで大容量のメディスンボックス。持ち手付きで移動も便利。



そのまま棚やテーブルに置いていても様になるお洒落なデザインで、


お薬だけでなくツールボックスなど様々な収納に使うことができます。




●おうち芳香剤カバー　\880



生活感の出る芳香剤をカバーできるアイテム。


屋根の部分には屋根の線に沿って香りを拡散・吸収する穴が空いています。



屋根の部分を外すこともでき、底部分も空いているので


どちらからも取り出し可能。


芳香剤に被せるだけでお洒落に目隠しすることができます。



玄関やトイレ、ペットのトイレの近くに置いたりと


様々な場所で活躍します。





●おうちオープンコレクションラック　\5,500



おうちを開くとディスプレイができる仕組みになっており、


左右で棚板の高さが違うので、高さが低いものは左、


アクスタなどの高さのあるものは右に置けるようになっています。



おうちを閉じれば、


スッキリと収納しておくことができるところもポイントです。





●おうちスパイスラック　\2,200



ついつい増えがちなスパイスボトルを収納できるスパイスラック。



スパイスボトルを寝かせて置けるよう、


１，２段目は棚板が斜めになっています。



また、3段目はキャニスターなどが置けるように高さも設計されています。





●おうちカウンターキャビネット　\4,950



前からも後ろからも出し入れ可能な扉付きなのでキッチンカウンターに


置いて使える便利なキャビネット。



お気に入りのマグカップを収納したり、スパイスやコーヒーアイテムなどを収納しておくことができます。



また、ガラス面から見た際に


背面の扉部分に窓のデザインが施されているので


お気に入りのフィギュアやアクスタを飾るなど推し活にもおすすめです。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



おうちシリーズはその他にもさまざまなアイテムをご用意しております。


９月２９日より全店・公式通販サイトPAL CLOSETにて発売開始ですので


ぜひご覧ください。



「まいにち インテリア」をコンセプトとしたインテリア雑貨ショップ。



そのときの気分にあわせて、気軽にインテリアを選んでもらいたい。



