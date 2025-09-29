【仕事も個性も妥協しない】先着450名様限定　上下2気室構造で出し入れしやすい、赤色のビジネスリュック「APOLLON」をMakuakeにて先行特別価格で応援購入開始！

■商品・プロジェクトのポイント

IGNIRA

・【高級感】ワインレッドの上質ツイルナイロン素材を使用したビジネスリュック

・【機能性】上下2気室構造、撥水・止水ファスナー、PC2台収納など、日々の仕事をスマートに

・【先着販売】2025年9月にブランド設立、第1弾モデルを先着450名様限定で特別価格

詳しくはこちら⇒Makuakeプロジェクトページを見る(https://www.makuake.com/project/ignira_apollon01/)

■なぜ赤色にこだわったのか?

現在の日本では、“目立たないこと”が良しとされ、多くの人が黒色のビジネスバッグを使用しています。

そんな中、“自分らしく、かっこよく働くため”に実用性を持ちつつも自分らしさにもこだわりたいという思いから、数ある色の中で赤色を選びました。

しかし、IGNIRA（イグニラ）が目指したのは、

“派手な赤”ではなく、「品格と個性を両立した、“ビジネスのための赤”」です。

IGNIRA（イグニラ）のワインレッドは、派手さを抑えながらも、見る人の記憶に残る絶妙な色味で、スーツやジャケットとの相性を緻密に計算し、何度も試作を重ねて設計した色味です。

「他人と同じではつまらない。でも、自分らしさにもこだわりたい。」

そんなあなたにこそ、ぜひ、IGNIRA（イグニラ）のワインレッドのビジネスバッグを手に取ってほしいと考えています。

■実用性・機能性のご紹介

１.こだわり抜いた美しい綾目が際立つ上質なツイルナイロン。

落ち着きのあるマットな光沢と、指先で感じる柔らかな質感が魅力。

さらに、長くご愛用いただけるよう、色褪せへの強さにもこだわり、JIS規格の耐光試験（JIS L 0842）で 4級以上 をクリア。

紫外線や日差しに強く、日焼けや色褪せを軽減し、長期間にわたり上質なワインレッドの輝きを保ちます。

２.小物の整理や出し入れしやすい上下2気室構造

リュックのメイン収納部が上下2つの部屋に分かれており、それぞれに別のものを収納することができ、中でゴソゴソと物を探さなくても一目で取り出しやすく、日々の仕事がスマートに。

また、上部下部共に、内寸幅29cm, 高さ19cm, マチ10cmで約5Lの大容量設計。

衣類、シューズ、弁当箱、ガジェットケース、カメラ、モバイルプロジェクターなど、用途に合わせて多目的にご利用いただけます。

３.雨の日も安心 撥水加工＆止水ファスナー

リュック本体には、水を玉状にはじきやすくする撥水加工を施し、雨粒や汚れの付着を軽減。

さらに、最も水の侵入リスクが高いPC収納部には、ファスナーの隙間からの浸水を防ぐ止水ファスナーを採用。雨や水しぶきが内部へ染み込みにくい構造になっています。

■仕様・スペック

【容量】16L

【重さ】約1.1kg

【サイズ】W30 × H40 × D16 cm

【書類・PC対応】16インチまで可能、A4書類収納可能

【生産国】中国(OEM生産)

■Makuakeプロジェクトページhttps://www.makuake.com/project/ignira_apollon01/

プロジェクト形式：All or Nothing型

目標金額：516万円

プロジェクト期間：2025年9月29日～2025年12月27日(89日間)

生産期間：2026年1月8日（木）予定～

発送開始：お届けは2026年2月中旬ごろから随時発送予定

■リターンの種類

■IGNIRAについて

- 通常価格 40,700円(税込・送料込)- 先行特別価格 450名様限定

「無難な黒色が当たり前」という現代のビジネスバッグ市場で、赤色という新たな選択肢を提案するために、赤色専門のビジネスバッグブランドIGNIRA（イグニラ）を立ち上げました。

IGNIRA（イグニラ）は、「赤色のビジネスバッグを、ビジネスシーンの新たな選択肢として確立する。」というビジョンを掲げ、「自分らしく、かっこよく」をコンセプトに、働く人の個性と品格を引き立てる赤色のビジネスバッグの企画・販売を手がけています。

＜IGNIRA公式SNS＞

公式LINE：IGNIRA -イグニラ-(https://lin.ee/YmIBSRJ)

Instagram：https://www.instagram.com/ignira_redbags/