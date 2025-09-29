メディアの未来を体感する「Media Innovation Conference 2026」2026年3月18日（水）開催決定 ～スポンサー募集を開始、締切は11月28日（金）まで

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮川 洋）は、メディア業界向けカンファレンス「Media Innovation Conference 2026」を、2026年3月18日（水）に赤坂インターシティコンファレンスにて開催いたします。

本イベントは、2025年1月に初開催し好評を博した「Media Innovation Conference」の第2弾として企画。メディアの経営・運営に携わる有識者が多数登壇し、20以上のセッション、展示ブース、ネットワーキングプログラム、After Partyを通じて、メディアの未来を議論・体感いただける「メディアのお祭り」となる一日をご提供いたします。

昨年のイベントの様子■開催概要

名称：Media Innovation Conference 2026

日時：2026年3月18日（水）11:00～17:00（予定）

会場：赤坂インターシティコンファレンス

主催：株式会社イード／Media Innovation

来場目標：1,000名（オンライン含む）

参加費：無料

対象：メディア企業においてビジネス、コンテンツ、テクノロジーに携わる方々

■スポンサー募集について

本イベントでは、プラチナ／ゴールド／シルバーの各スポンサー枠をご用意しています。協賛各社には、セッション登壇枠、展示ブース出展、ロゴ掲出、来場者へのリーチなど、メディア業界の意思決定層に直接訴求いただける機会をご提供いたします。

詳しくは下記よりお問合せください。

https://www.iid.co.jp/contact/mediainnovation_contact.html

※スポンサー申込締切：2025年11月28日（金）

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：土本

https://www.iid.co.jp/contact/mediainnovation_contact.html

株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/