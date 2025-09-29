バクヤスAI 記事代行に画像制作プランが追加　インフォグラフィック作成で記事の独自性と視覚的訴求力を強化

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、同社の提供する「バクヤスAI 記事代行」に、「記事内画像・インフォグラフィック作成サービス」を新たに追加したことをお知らせいたします。

バクヤスAI 記事代行は、複数の生成AIを複合的・多面的に組み合わせた独自開発の記事執筆システムで作成した初稿を、人間の専門家が校正・校閲を行いお客様にご納品する記事執筆代行サービスです。

お客様のご要望に合わせてプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化をするとともに、人間・専門家の確認を踏まえることで品質の高い記事をご納品いたします。

SEO効果をさらに高める施策として、この度「記事内画像・インフォグラフィック作成サービス」の提供を開始いたしました。これにより、従来のSEO記事作成に加えて、視覚的な情報伝達力を高めるオリジナル画像を同時にご提供し、記事の独自性向上とユーザーエンゲージメント強化を実現します。

新機能の概要

記事内画像・インフォグラフィック制作サービス

多くのお客様からご要望をいただいておりました記事内に挿入するインフォグラフィックや説明図の制作を、本日よりオプションサービスとして開始いたします。

主な特徴

- AIと人間のハイブリッド制作：AIでラフ案を作成し、人間のデザイナーが調整することで安定した品質を実現- 記事内容に完全連動：執筆する記事の内容に合わせたオリジナル画像を制作- SEO効果の向上：視覚的要素の追加により滞在時間延長と理解度向上をサポート- コスト効率性：1画像5,000円（リリースキャンペーン価格）で高品質なインフォグラフィックを提供

対応可能な画像タイプ

画像制作機能追加の背景

- データ可視化：統計・調査結果のグラフ、比較表、数値データの視覚化- プロセス図：手順・フローチャート、ステップバイステップの説明図- 比較インフォグラフィック：商品・サービス比較、メリット・デメリット整理- 概念説明図：複雑な仕組みや概念をわかりやすく図解- まとめ・要約画像：記事のポイントを一目で理解できる総括図▼ 成果物イメージ（弊社メディア記事に挿入した画像サンプル）該当記事: ECサイトのSEO対策完全解説！（URL: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/29233/）市場環境の変化

近年のコンテンツマーケティングにおいて、テキストのみの記事では差別化が困難になっています。

その要因として、第一にユーザーのニーズの変化が挙げられます。情報を瞬時に理解したいという欲求から、視覚的に分かりやすいコンテンツへの需要が急速に高まっています。第二に、テクノロジーの進化です。LLM（大規模言語モデル）をはじめとするAIは、図表や画像を含む記事を高く評価し、引用しやすい傾向にあります。こうした状況を踏まえ、同質化したテキストコンテンツから脱却し、複雑な情報を視覚的に伝えることでユーザー体験を向上させることが、競争を勝ち抜くための急務となっています。

お客様からの要望

バクヤスAI 記事代行をご利用いただく中で、多くのお客様から以下のようなご要望をいただいておりました。

「記事の内容は良いが、もう少し視覚的な要素が欲しい」

「競合記事との差別化を図りたい」

「複雑なデータをわかりやすく伝えたい」

「記事の滞在時間を延ばしたい」

ご要望に応じて、今回「記事内画像・インフォグラフィック作成サービス」の提供に至りました。

制作プロセス・品質保証

AIと人間のハイブリッド制作体制

以下の制作プロセスにより、高品質で迅速な画像制作を実現しています。

- AI による初期デザイン：記事内容を解析し、最適なビジュアル構成を自動生成- 人間デザイナーによる調整：ブランドイメージ・読みやすさ・訴求力を考慮した調整- 品質チェック：専任担当者による最終確認・クライアント要望との整合性確認- 修正対応：フィードバックに基づく修正（1回まで無料対応）品質基準

バクヤスAI 記事代行が提供する「記事内画像・インフォグラフィック制作サービス」が満たす品質基準は以下の通りです。

料金体系・提供条件

- ブランド統一性：企業カラー・フォント・トーンの統一- 情報精度：データの正確性・記事内容との整合性- 視認性：文字サイズ・コントラスト・レイアウトの最適化- オリジナリティ：完全オリジナル制作によるコピーライト問題の回避リリースキャンペーン価格- 基本料金：1画像 5,000円（税別）- 修正対応：1回まで無料- 納期：記事納品と同時、または記事納品後3営業日以内

※通常価格は8,000円を予定。リリースキャンペーンは2025年12月末まで。

導入効果・期待される成果

「記事内画像・インフォグラフィック制作サービス」の導入により、SEO・コンテンツマーケティングの強化と、それに伴う具体的なビジネス成果の両面で高い効果が期待できます。

SEO・コンテンツマーケティング効果

図やインフォグラフィックなどの視覚的要素は、ユーザーの理解を促進し、ページ滞在時間の向上につながる傾向があります。また、SNSでシェアされた際の訴求力が高まり、拡散率の向上も期待できます。さらに、LLM（大規模言語モデル）によるAI検索では、画像に含まれる情報が引用・参照されやすいことから、最新のSEOトレンドへの対応を強化する一助となるでしょう。これらの要素は、複雑な情報であってもユーザーの深い理解を促し、エンゲージメントの向上に貢献すると考えられます。

ビジネス成果

マーケティング面では、質の高いオリジナル画像が競合他社との明確なブランド差別化を実現し、分かりやすいコンテンツがユーザーの行動を後押しすることでコンバージョン率の向上にも繋がります。 運用面では、記事執筆から画像制作までをワンストップでご提供するため、社内にデザインリソースがない場合でも制作工数を大幅に削減し、効率的かつ効果的なコンテンツ発信をトータルでサポートいたします。

「バクヤスAI 記事代行」とは

「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。

１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援

担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援

150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援

内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供

２.人間・専門家による徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更

人間・専門家の目で校正・校閲を実施

HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品

３.業界No.1の導入実績を活かした独自開発のシステム

最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール

お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化

30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成

代表的な事例（導入実績より抜粋）

株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/