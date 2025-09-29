タイ俳優BOOMの日本初冠番組！『BOOMのCheat Day! in Tokyo』CS・日テレプラス　10月11日（土）18時放送

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、「BOOMのCheat Day! in Tokyo」を、10月11（土）18:00からテレビ初放送いたします。グルメ通と呼ばれている、タイ俳優のBOOM。一口が大きいBOOMの食べる姿＝モッパンは、ファンの中でもお馴染み。俳優という職業柄、普段は食事制限が欠かせないが、この日は東京で過ごす特別なチートデーに密着。さらに、8月24日に開催されたBOOMのバースデーパーティーイベントの模様もお見逃しなく。

BOOMが主演のドラマ「Top Form～抱かれたい男1位に脅されています。～」は、絶賛放送中！

最終回は、10月8日（水）23:00からお楽しみに。

◆放送情報

「BOOMのCheat Day! in Tokyo」

10月11日（土）18:00～

https://www.nitteleplus.com/program/happy-yummy-boom/

★スカパー！番組配信でも視聴可能・・・スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、放送と同時にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。

※一週間の見逃し視聴も可能

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階