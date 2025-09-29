「ドデスカ！」（月～金）2025年度上期視聴率１位を達成！番組開始24年目で初！　10月からもますますパワーアップ！

　メ～テレ（名古屋テレビ放送）の朝の情報番組　『ドデスカ！』は2025年度上期（4～9月）の個人全体視聴率が4.1%（月～金・6～8時）、世帯視聴率が7.7%（月～金・6～8時）でともに同時間帯１位となりました。これは番組開始24年目にして初めてのことです。2025年3月から9月までは7カ月連続で同時間帯1位を継続。東海３県の各地からお届けする“とびだす”天気コーナーやコメンテーターを起用した様々な企画によるドラゴンズ情報の充実を背景に好調が続いています。10月クールからも『ドデスカ！』は「とびだせ！もっと地元に会いに行く。」をテーマにさらにパワーアップします！


（※ビデオリサーチ調べ 2025年３月31日(月)～9月28日(日) 名古屋地区）




■10月クールから新たなキャストでお届け！


　月～金のメインＭＣ・竹田基起アナと共に番組を進行するサブМＣに小松崎花菜アナと尾形杏奈アナ。また、天気担当と６時台特集のリポーターに新人の吉冨千鶴アナ。そして土曜のメインＭＣには鈴木しおりアナ。新たなキャストで今まで以上に皆さんに「朝の元気」を届けます！



■新企画「AmBitiousの学校おじゃまシャス！」がスタート


　10月クールから火曜の７時台特集で関西ジュニアの７人組グループ「AmBitious」を起用した「AmBitiousの学校おじゃまシャス！」がスタート。初回放送は9月30日（火）です。フレッシュなメンバーたちが東海地方の学校におじゃまし、生徒たち学生たちの魅力を深掘りします。若手ならではの体当たりリポート、そしてご褒美グルメをかけた対決も必見です！




■「AmBitious」真弓孟之さんのコメント


　「初回のロケに行かせていただいた際に、通り過ぎる方たちが、みんな口を揃えて「メ～テレや！ドデスカ！や！」と言っているのが聞こえてきました。東海地方での浸透率を感じるとともにAぇ! groupの皆さんの次は僕らが東海地方の朝を盛り上げるぞ！とこの先このロケで成長できることが楽しみになりました！」



＜番組概要＞


■番組名：『ドデスカ！』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■出演：メインＭＣ　　【月～金】竹田基起　【土】鈴木しおり


サブＭＣ　　　　　　　【月～木】小松崎花菜【金】尾形杏奈　【土】島貫凌・松崎杏香


天気　　　　　　　　 【月～水】尾形杏奈　【木・金】吉冨千鶴


　　　　　　　　　 【月～金】山田修作（気象予報士）　 【土】畑山弥保（気象予報士）


スポーツ＆エンタメ　　【月・火・木】大財英寿　　【水・金】島貫凌


■放送日時：月～金　あさ6時00分～8時00分　土　あさ6時30分～7時55分


■放送エリア：愛知・岐阜・三重


■番組ホームページ： https://www.nagoyatv.com/dode/


■番組公式YouTube： https://www.youtube.com/@dodesuka


■番組公式X：　　　 https://x.com/dodesuka_6ch


■番組公式Instagram：https://www.Instagram.com/dodesuka_6ch




『ドデスカ！』はこれまで24年にわたって、地元の皆さんに支えられてきた番組です。これからも地元の皆さんと共に歩んでまいります。これからも『ドデスカ！』をよろしくお願いいたします。