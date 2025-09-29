朝日新聞の記事を元にした書籍など７冊を計50名様にプレゼント

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、朝日新聞のデジタル版で配信された人気の連載や記事を元にした書籍7冊からご希望の一冊を、抽選で計50名様にプレゼントするキャンペーン「秋の書籍プレゼント」を実施しています。応募は2025年10月14日（火）までで、朝日ID会員にご登録（無料）された方が対象です。ぜひご応募ください。

■「秋の書籍プレゼント」応募ページ：

https://que.digital.asahi.com/question/11017426?ref=ad2025_shoseki_release

プレゼントのラインナップは、『ルポ Ｍ＆Ａ仲介の罠』『「言った者勝ち」社会』『ルポ 熟年離婚』『ルポ 戦争トラウマ』『縮む韓国 苦悩のゆくえ』『インドの野心』『オーバードーズ』。いずれも、株式会社朝日新聞出版から出版されています。

応募の際に、ご希望のプレゼントをお選びいただけます。朝日ID会員のご登録がお済みでない方は、応募ページ(https://que.digital.asahi.com/question/11017426?ref=ad2025_shoseki_release)の下部にある「次へ」ボタンをクリックし、表示された画面で朝日ID会員に登録していただいたうえで、ご応募ください。

■「秋の書籍プレゼント」概要■

○応募期限：2025年10月14日（火）23:59

○プレゼント対象書籍：『ルポ Ｍ＆Ａ仲介の罠』（10名様）、『「言った者勝ち」社会』（10名様）、『ルポ 熟年離婚』（10名様）、『ルポ 戦争トラウマ』（５名様）、『縮む韓国 苦悩のゆくえ』（５名様）、『インドの野心』（５名様）、『オーバードーズ』（５名様）の7冊（計50名様）。いずれも、朝日新聞のデジタル版で配信された連載や記事などを元にした書籍で、朝日新聞出版から出版されています。

○応募方法：「秋の書籍プレゼント」応募ページ（https://que.digital.asahi.com/question/11017426?ref=ad2025_shoseki_release）で、ご希望のプレゼントを一冊選び、必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。

○抽選時期：11月中旬 当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

○応募資格：ご応募には「朝日ID」の登録が必要です。「朝日ID」は朝日新聞社が提供するサービスを便利に使うことができるオンライン共通IDで、ご登録は無料です。

※リリース内容は現時点の情報であり、キャンペーンの内容が変更になる可能性がございます。