選手サイン入りグッズなど100名に当たる！『大同生命SVリーグ 2025-26』開幕記念「J SPORTS バレーボールパック」加入者限定キャンペーン実施決定

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『大同生命SVリーグ 2025-26』開幕を記念し、2025年10月1日（水）より、「J SPORTS バレーボールパック」加入者限定キャンペーンを実施いたします。「J SPORTS バレーボールパック」では『大同生命SVリーグ 2025-26』の全試合をライブ配信いたします。

「J SPORTS バレーボールパック」は、国内リーグ『大同生命SVリーグ 2025-26』男女全試合など、バレーボールに特化したプランです。U-NEXTの月額プランと合わせてご利用いただけば、毎月付与されるポイントを活用し、よりお得にお楽しみいただけます。

選手サイン入りグッズなど合計100名様にプレゼント！「J SPORTS バレーボールパック」加入者限定キャンペーン

U-NEXTは『大同生命SVリーグ 2025-26』の開幕を記念して、10月1日（水）より「J SPORTS バレーボールパック」加入者限定のプレゼントキャンペーンを実施します。合計で100名様に当たる、超豪華なプレゼントキャンペーンです。A賞のSVリーグ男子選手サイン入りグッズ、B賞のSVリーグ公式グッズ、C賞のU-NEXTポイント2,580ポイントの3つの賞品からお選びいただけます。ぜひ奮ってご応募ください。

詳細はこちら https://help.unext.jp/info/info427b

「J SPORTS バレーボールパック」

【詳細】https://www.video.unext.jp/lp/j_sports_volleyball_pack

【配信内容】※変更の可能性がございます

『大同生命SVリーグ』ライブ配信

・2025-26シーズン男女全試合

・プレシーズンマッチの一部試合

過去のSVリーグ男女リーグ戦 厳選試合のアーカイブ配信

その他、国内外のバレーボール大会などの配信を予定しています。

【価格】月額2,580円（税込）

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年8月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。