NY発の新世代Hip-Hop集団WHATMORE（ワットモア）、10月17日リリースのデビューアルバムより新曲「jenny’s」を発表

The Orchard Japan

ニューヨークから誕生した新世代のHip-Hopコレクティブ、WHATMORE（ワットモア）がニューシングル「jenny’s」とそのミュージックビデオをリリース。10月17日にリリースされる待望のデビューアルバム『WHATMORE』からの先行シングル。４曲目の先行トラックとなる。

シスコ・スワンク（Cisco Swank）、ヨシ・T.（Yoshi T.）、ジャクソン・オーガスト（Jackson August）、セバスチアノ（Sebastiano）、イライジャ・ジュダ（Elijah Judad）の５人から成る新進気鋭のHip-Hopグループは、Modern Shanghai、Sweetie’s Korean Chicken、Hector’s Dinerで行った３回のポップアップ・ライブをソールドアウトとし、ニューヨークの音楽シーンで最もエキサイティングなグループの一つとして急速に地位を高めてきた。中でもHector’s Dinerのライブでは、雷雨にも関わらず集まった多くのファンが行列を成し、ニューアルバムからの新曲を初披露する彼らの姿を見守った。

この新曲「Jenny’s」のリリースに合わせて、メンバーのジャクソン・オーガストの紹介動画も先週公開されたばかり。ニューヨークの老舗バーThe Ear Innのバーテンダーを務める中で築いた人間関係と、ミュージシャンとして夢を追うために全てを捨ててしまう不安について振り返る。

「04_Jackson August by WHATMORE」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=JhwyMiCH-Mc ]

新曲「jenny’s」は、WHATMOREのジャンルに囚われないサウンドをいっそうオルタナティブな方向性へと押し進める。ジャクソン・オーガストの優しい歌声がアコースティックギターのストロークに乗って幕を開け、やがて２つ目の甘い歌声がハーモニーを奏でながらコーラスへと導かれる。歯切れの良いドラムループが入り、セバスチアノがジェニーとの関係や彼女の将来計画を問う、思慮深いヴァースを展開する。

パトリック・リネハン（Patrick Linehan）が手がけたミュージックビデオは、感謝と未知への不安という同曲の対比するテーマを視覚的に反映。ニューヨーク郊外のコニーアイランドで撮影された空撮映像が、サウスブルックリンや由緒あるルナパークに対する映像ラブレターのようなムードを醸し、カーニバルのアトラクションや友人たちとの食事、サイファーを繰り広げる心温まるカットなどと、陰気な車内やジャクソン家の裏庭での物静かな瞬間といった対照的な映像が融合される。

WHATMORE - jenny's

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pBc_GSJqK-g ]

WHATMORE（ワットモア）とは

photo by Razy Faori

活気溢れる文化の坩堝のニューヨークから誕生したWHATMORE。ジャンルの境界線を捻じ曲げる音楽集団は、彼らの街のエネルギーや多様性、そして創造性の鼓動を捉えている。幼なじみのCisco Swank（シスコ・スワンク）、ヨシ・T.（Yoshi T.）、ジャクソン・オーガスト（Jackson August）、セバスチアノ（Sebastiano）、イライジャ・ジュダ（Elijah Judah）から成る５人組は、あの名門ラガーディア高校で知り合い、音楽への情熱で結託。ニューヨークのダウンタウン、ブルックリンの音楽シーンでコラボレーションやDIYショーを繰り返し行う中で、彼らの絆は強まっていった。

ヒップホップ、オルタナティブR&B、インディーロックを融合させ、ジャンルレスな独自のサウンドをクリエイトするWHATMORE。メンバーのシスコ・スワンクはジャズ、ソウル、ヒップホップに根ざした豊かな音楽性を、ヨシ・T.は忘れがたいフックとシャープなリリックを、ジャクソン・オーガストはインディー＆オルタナティブポップを融合させ、青春映画のような瑞々しい感性を、セブは詩的な自己内省と感情的な深みを付け加え、そしてイライジャ・ジュダは独自のプロダクションとエンジニアリングの両ビジョンによりグループ全体を支えている。

リリース情報

WHATMORE（ワットモア）

シングル「jenny’s」配信中

配信リンク：https://whatmore.lnk.to/jennys

レーベル：Alta Music Group

WHATMORE（ワットモア）

アルバム『WHATMORE』

リリース日：2025年10月17日

配信リンク：https://whatmore.lnk.to/whatmore

レーベル：Alta Music Group

Tracklist:

1.never let go

2.chicken shop date

3.emptyy

4.jenny’s

5.jackie chan

6.put it on hearts

7.go!

8.bombay (keep it alive)

9.eastside w. My dogs

10.slow down

11.white subie

12.hit it

■Music Video:

「jenny's」https://www.youtube.com/watch?v=pBc_GSJqK-g

「go!」https://www.youtube.com/watch?v=_6EHs8r_DiQ

「chicken shop date」https://www.youtube.com/watch?v=solGTUYGr4w

「eastside w my dogs」https://www.youtube.com/watch?v=DAdVhcjAYFU

■メンバー紹介動画

「04_Jackson August by WHATMORE」https://www.youtube.com/watch?v=JhwyMiCH-Mc

「03_Cisco Swank by WHATMORE」https://www.youtube.com/watch?v=IVqY-YPjxvo

「02_Yoshi T. by WHATMORE」https://www.youtube.com/watch?v=w_6r2iEur3g

「01_Sebastiano by WHATMORE」https://www.youtube.com/watch?v=dQXJhK5yKQU

■Follow WHATMORE:

TikTok: https://www.tiktok.com/@whatmoreeee

YouTube: https://www.youtube.com/@WHATMOREEEE

Instagram: https://www.instagram.com/whatmoreeee/

X: https://x.com/whatmoreeee

ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。