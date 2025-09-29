新硬貨にも対応 大量の硬貨も自動で仕分け＆計算で作業効率アップ『電動オートコインカウンター』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：山光博康）は
『電動オートコインカウンター』を9月29日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004728?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004728
本製品は、硬貨を投入するだけで自動的に選別・計算ができる電動のコインカウンターです。
サイズは幅347×奥行317×高さ273(mm)。新硬貨にも対応。
大量の小銭を一度に投入しても、それぞれの硬貨を高速で仕分け、枚数と金額を自動計算します。
手作業で数える必要がなく、数え間違いの心配もなし。
各硬貨の合計金額・枚数・硬貨毎の金額は【REPORT】ボタンで瞬時に確認可能。
さらに、10円玉を50枚ごとに分けるなどといった「枚数指定」もでき、指定枚数に達すると自動でカウントをストップします。
必要な分だけ取り出せる便利な機能付きです。
大量の小銭を正確かつスピーディーに数えたい。効率的に現金管理を行いたい。
そんな方におすすめの『電動オートコインカウンター』です。
＜製品特長＞
■新硬貨対応、投入するだけで自動選別＆計算
■トータル金額・枚数・各硬貨の金額を自動表示
■【REPORT】ボタンで集計データをワンタッチ確認
■枚数指定機能で、必要な枚数ごとに仕分けも可能
■大量の小銭も高速でカウントし作業効率アップ
■手作業での数え間違いを防止
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z-2HnwMhz58 ]
＜仕様＞
・サイズ／幅347×奥行317×高さ273 (mm)
・重量／約4.3kg
・電源／AC100V 50/60Hz
・消費電力／15W
・ホッパー容量／約500枚
・各コイン引き出し／80～200枚（硬貨の種類による）
・カウントスピード／最大約340枚/分
・バッチプリセット番号表示／3桁LED
・枚数表示／5桁LED
・ケーブル長／約1.6m
・材質／ABS
・セット内容／本体、日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／幅360×奥行360×高さ350 (mm)
・パッケージ込み重量／約5.5kg
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2025/9/29
・型番／CNCT25SBK
・JAN／4580060603107
電動オートコインカウンター
[販売価格] 23,800円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004728(https://www.thanko.jp/view/item/000000004728?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004728)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗
〒101-0021
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783