新硬貨にも対応　大量の硬貨も自動で仕分け＆計算で作業効率アップ『電動オートコインカウンター』を発売

サンコー株式会社



この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：山光博康）は


『電動オートコインカウンター』を9月29日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。



https://www.thanko.jp/view/item/000000004728?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004728












本製品は、硬貨を投入するだけで自動的に選別・計算ができる電動のコインカウンターです。


サイズは幅347×奥行317×高さ273(mm)。新硬貨にも対応。


大量の小銭を一度に投入しても、それぞれの硬貨を高速で仕分け、枚数と金額を自動計算します。


手作業で数える必要がなく、数え間違いの心配もなし。


各硬貨の合計金額・枚数・硬貨毎の金額は【REPORT】ボタンで瞬時に確認可能。


さらに、10円玉を50枚ごとに分けるなどといった「枚数指定」もでき、指定枚数に達すると自動でカウントをストップします。


必要な分だけ取り出せる便利な機能付きです。


大量の小銭を正確かつスピーディーに数えたい。効率的に現金管理を行いたい。


そんな方におすすめの『電動オートコインカウンター』です。



＜製品特長＞


■新硬貨対応、投入するだけで自動選別＆計算


■トータル金額・枚数・各硬貨の金額を自動表示


■【REPORT】ボタンで集計データをワンタッチ確認


■枚数指定機能で、必要な枚数ごとに仕分けも可能


■大量の小銭も高速でカウントし作業効率アップ


■手作業での数え間違いを防止









[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z-2HnwMhz58 ]



＜仕様＞


・サイズ／幅347×奥行317×高さ273 (mm)


・重量／約4.3kg


・電源／AC100V 50/60Hz


・消費電力／15W


・ホッパー容量／約500枚


・各コイン引き出し／80～200枚（硬貨の種類による）


・カウントスピード／最大約340枚/分


・バッチプリセット番号表示／3桁LED


・枚数表示／5桁LED


・ケーブル長／約1.6m


・材質／ABS


・セット内容／本体、日本語取扱説明書


・パッケージサイズ／幅360×奥行360×高さ350 (mm)


・パッケージ込み重量／約5.5kg


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／2025/9/29


・型番／CNCT25SBK


・JAN／4580060603107





電動オートコインカウンター


[販売価格] 23,800円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004728(https://www.thanko.jp/view/item/000000004728?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004728)




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部　〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗　


〒101-0021


東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783