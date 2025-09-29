2025年10月1日（水）、東京都墨田区錦糸町駅前に「しゃぶ食べ」がリニューアルオープン！3日間限定の記念セール開催！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2025年10月1日(水)に長年ご愛顧いただいた「海鮮肉酒場 キタノイチバ」をリニューアルし、「しゃぶ食べ 錦糸町南口駅前店」をオープンいたします。リニューアルオープンを記念して、10月1日（水）・2日（木）・3日（金）の3日間限定で対象の食べ放題コースが“半額”になるセールを開催いたしますので、この機会に是非ご利用ください！

「しゃぶ食べ 錦糸町南口駅前店」のリニューアルオープンを記念して、対象の「食べ放題コース」の半額セール開催！

◆リニューアルオープン記念セール

開催期間：2025年10月1日（水）～2025年10月3日（金）の3日間限定

セール内容：対象の食べ放題コース半額（※1）

（※1）【ご留意事項】

・セール対象コースは「黒毛和牛と三元豚食べ放題コース」「国産牛と三元豚食べ放題コース」の2コース限定です。

・セール期間中は、小学生料金・60歳以上のシニア料金も半額にります。ただし、幼児料金は半額対象外です。

・半額セールは、「ソフトドリンク飲み放題」または「アルコール飲み放題」のご注文が必須となります。

・ラストオーダーは、食べ放題終了の20分前です。

・食べ残しが多い場合は、追加料金をいただく場合がございますので、予めご了承ください。

・セール期間中は、クーポン券や割引券、当社お食事券のご使用、その他割引サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

皆様のご来店をお待ちしております。

「しゃぶ食べ」について

豊富な“選べるおだし”と、お好きな“タレ”がお好みで選べる「しゃぶしゃぶ」食べ放題。

ランチタイム・ディナータイムともにオーダーバイキング形式で豊富なサイドメニューと良質なお肉が食べ放題でお楽しみいただけます。

また、ご予算に応じて、お好みで“黒毛和牛”や“ラム”、“黒豚タン”なども食べ放題でお楽しみいただけます。

お子様に大人気の自分で作る“わたあめ”や“ワッフル”、“かき氷”などのデザートも、もちろん食べ放題です！

お一人様でも、ご家族連れでも気軽に楽しめますので、幅広いシーンでご利用いただけます。

「食べ放題」について

■ランチタイム OPEN～16:00

■ディナータイム 16:00～CLOSE

■選べるおだし

（※2）2種類のおだしをお選びいただけます。

おだし（基本だし・お好みだし・特選だし）の組み合わせにより、追加料金を頂戴いたします。

しゃぶしゃぶの美味しいお召し上がり方

【ご留意事項】

・食べ放題・飲み放題はランチ80分制、ディナー100分制（ラストオーダー20分前）です。

・食べ放題の料金はご年齢により異なります。

・土曜日、日曜日、祝日などは、別途「休日料金（税込220円）」（幼児除く）を頂戴いたします。

・グループ全員同じコースをご利用ください。

・1回のご注文で最大6品までご注文できます。

・お肉は中心部までしっかり加熱してお召し上がりください。

・お肉は部位によって色、形、大きさ、脂（さし）が異なる場合がございます。

・サイドメニューは季節や入荷状況によって変更となる場合がございます。

・食べ残しが多い場合は追加料金をいただく場合がございます。

しゃぶ食べ 錦糸町南口駅前店 店舗情報

開店日時：2025年10月1日(水) 11：00～

営業時間：ランチ 11：00～16：00

ディナー 16：00～23：00（ラストオーダー22：00、最終入店21：30）

住 所：東京都墨田区江東橋3-8-7 錦糸町駅前プラザビル5階

電話番号：03-3634-3288

席 数：108席

U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/867006/?utm_source=prtimes(https://shop.monteroza.co.jp/detail/867006/)

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes