「2025ウエインズ グリーンアップキャンペーン」10月1日よりスタート！

ウエインズトヨタ神奈川株式会社

ウエインズトヨタ神奈川株式会社（本社：横浜市）をはじめとするウエインズグループは、

2025年10月1日（水）から12月26日（金）までの3か月間、神奈川県および静岡県の緑化推進を目的とした「2025ウエインズ グリーンアップキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは1992年から続くウエインズグループによる社会貢献活動で、お客様にご利用いただいたサービスを通じて緑化活動を支援する取り組みです。売上の一部が寄付金となり、さらに店頭募金を通じて地域の緑化推進に役立てられます。環境保全や地域の豊かな自然づくりを「お客様とともに」進めることを大切にしている点が特長です。

報道関係の皆様には、趣旨をご理解いただき、事前告知や取材をご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。

◆キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55994/table/9_1_9dd9d3a64a15bcc29696f590b124bc8a.jpg?v=202509300726 ]

【ご参考】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55994/table/9_2_6fc92e141c8db3d2ca6feee532675979.jpg?v=202509300726 ]2025ウエインズグリーンアップキャンペーン店頭ツールhttps://prtimes.jp/a/?f=d55994-9-6873c3d74d2233e0fac64bef75a2194c.pdf