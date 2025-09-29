『オープンオフィス岐阜駅前』2025年12月開業予定

日本リージャス株式会社■自然素材が息づく、温もりある空間設計

『オープンオフィス岐阜駅前』は木造住宅の建設を手がけるオーナー・國六株式会社様の設計思想が反映されており、木目を多用した温かみのあるデザインが空間全体に広がり、落ち着きと親しみやすさのある環境となっています。

ラウンジの床には水面をイメージした床材を採用し、“慈しみの水”を表現。設置された突板製のベンチやテーブルは、本物の木の質感を活かした造りによって、自然をより身近に感じられる空間が演出されています。また、ペンダントライトの高さをそれぞれ変えることで空間にリズムが生まれ、賑やかで親しみやすい雰囲気を作り出していたりと、素材と空間演出にこだわったラウンジとなっています。

オフィススペースの壁面には、國六株式会社のロゴカラーをモチーフにしたアクセントクロスが配され、オープンオフィスの明るく開放的な印象を演出しています。また、ミーティングルーム、コワーキングスペースの壁面には木目調のクロスを使用し、エントランスから続く“自然の流れ”が空間に統一感を与えています。

内装（イメージ）

本センターは、JR「岐阜」駅より徒歩4分、名鉄「岐阜」駅より徒歩6分の距離に位置し、東海道本線・高山本線・名鉄名古屋本線の3路線が利用可能。名古屋駅からも電車で約20分と、県内外からのアクセスにも優れています。

周辺は落ち着いた雰囲気のオフィス街でありながら、都市機能が集約された利便性の高いエリアです。ビルの隣には広々とした大型駐車場があり、車での通勤や来客対応にも柔軟に対応可能。また、同じビル内にはビジネスホテルが併設されており、出張者の宿泊や長期滞在にも非常に便利です。

このような立地条件は、リモートワークやハイブリッド勤務、短期プロジェクトなど多様な働き方に対応する柔軟なオフィス利用を可能にし、企業の成長フェーズに応じた最適なワークスペースの選択を支援します。

主な特徴- 個室型オフィス- 24時間365日利用可能- 入会金なし- 法人登記可能■ 想定される利用シーンと業種別活用例

オープンオフィス岐阜駅前は、以下のような利用者に特におすすめです。

- 出張時の短期利用ビジネスホテル併設＋駅近＋駐車場完備で、県外からの来訪者に最適。- 地方拠点としての活用岐阜エリアでの営業・サポート拠点として、柔軟にスペースを確保可能。- リモートワーク・ハイブリッド勤務の拠点自宅以外の集中できる環境として、個室やコワーキングスペースを活用。- プロジェクト単位での短期利用期間限定の業務やチーム作業に、会議室や個室を柔軟に利用。- スタートアップや個人事業主の拠点初期コストを抑えつつ、プロフェッショナルな環境で業務を開始。[表: https://prtimes.jp/data/corp/115946/table/68_1_e3f9e27a9f4509c359bc374f36a24019.jpg?v=202509291156 ]■ 契約形態と柔軟性

契約は月単位から可能で、利用期間や人数の変動にも柔軟に対応。

また全国のリージャス拠点との連携により、東京・大阪・名古屋など他都市との併用利用も可能です。

■『オープンオフィス岐阜駅前』 計画概要

開設予定日： 2025年12月

住所：〒500-8175 岐阜県岐阜市長住町

５丁目8番地 國六ビル 1階

アクセス：ＪＲ「岐阜」駅4分

名鉄「岐阜」駅6分

総面積：100.87坪

オフィス部屋数：32室

ワークステーション席数：54席

会議室：1室

レンタルオフィスは24時間利用可能

（ビジネスラウンジや貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

ホームページ：オープンオフィス岐阜駅前(https://www.regus-office.jp/gifu-area/opo-gifu-ekimae/)

※開設日、部屋・座席数は現時点での予定

[建物概要]

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造

階数：地上12階建て

延床面積：8852.20平方メートル

敷地面積：1476.85平方メートル

竣工：平成4年3月

■ビルの特徴：國六ビル- 24時間利用可能な機械警備システム- エレベーター2基設置- 男女別トイレ完備- 隣接する大型駐車場- ビル内にビジネスホテル併設■リージャスについて

リージャスは、世界120カ国、4,000拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内50都市・195拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

■日本リージャス株式 会社概要

本社所在地：〒163-1030

東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp