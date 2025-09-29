東京科学大学認定ベンチャー称号授与企業aiwell株式会社、競走馬のロドコッカス感染症に関するリリースが、プレスリリースアワード 2025「Best101」に選出されました。

aiwell株式会社

AIを用いたタンパク質バイオマーカーの迅速探索技術「aiwell IPA」を提供する東京科学大学認定ベンチャー称号授与企業のaiwell株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：馬渕 浩幸、以下「aiwell」）が発表した「競走馬のロドコッカス感染症」に関するリリースが、PR TIMESが主催するプレスリリースアワード 2025（エントリー数、過去最多4573件）において「Best101」に選出されましたことをお知らせいたします。

■概要

弊社は、2025年6月13日に、「競走馬のロドコッカス感染症に関するタンパク質バイオマーカーを発見」した旨の広報リリースを発表いたしました。

競走馬の「ロドコッカス感染症」に関するタンパク質バイオマーカーを発見 検査キットの開発や創薬への活用を目指す | aiwell株式会社(https://www.aiwelljapan.com/news/%e7%ab%b6%e8%b5%b0%e9%a6%ac%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%89%e3%82%b3%e3%83%83%e3%82%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e3%80%8d%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%91/)

この内容が高く評価されPR TIMESが主催するプレスリリースアワード 2025「Best101」に選出されました。

▮審査員コメント

・大学発ベンチャーとしてのテクノロジーを日本の馬産業の抱える課題解決につなげた取り組みとして社会的な意義があると感じました。 (高阪 のぞみ)

・ 「世界的にもほとんど報告のないタンパク質バイオマーカーの発見」という成果は、大学発ベンチャーとしての高い技術力を証明しています。専門的な内容を、馬産業が抱える「罹患率約5%、致死率約8%」という具体的な課題に結びつけ、その社会的意義を明確に伝えています。技術と社会課題の見事な接続だと受け止めました。 (星野 貴彦)

「プレスリリースアワード」とは

プレスリリース発信文化の普及と発展のために PR TIMES が 2021 年に立ち上げたのが「プレスリリースアワード」です。プレスリリースを発信するという習慣が、業態・規模・地域・法人個人を問わず広がり、表現方法や用途にも発展性を持たせることを目指しており、社会性・公共性・共感性・将来性等の視点からプレスリリースの可能性拡大に貢献していると評価できるものが審査・選考されます。

「Best101」について

「プレスリリースアワード 2025」には過去最多となる 4573 件のエントリーがあり、そのうち 101 件のプレスリリースに「Best101」が選出されました。この 101 件のプレスリリースが最終審査に進出し、プレスリリースアワード各部門賞を受賞するプレスリリースが決定します。審査の過程で優れた点・注目すべき点が多く上がったこれらのプレスリリースとその発表に携わった方々の活躍をより広く伝えるべく、「Best101」として讃え、発表されました。

■aiwell株式会社について

人・動物・植物などのタンパク質を、二次元電気泳動を用いて高精度な画像にし、AIで比較検証して特徴的なタンパク質の変化を察してから質量解析を行う「aiwell IPA」を開発。

「aiwell IPA」を用いることで、従来まで時間やコストの掛かるバイオマーカー探索を効率的に、短時間で探索するにタンパク質同定を実現しています。

「aiwell IPA」は国立東京工業大学（現 東京科学大学）林宣宏教授が開発した技術を含み、複数の特許を保有する技術です。精緻なプロテオミクス画像をAIで比較検証することで、病気や生態変化に起因する特定タンパク質バイオマーカーの探索を、従来手法に比べて大幅に迅速化。人々の健康管理や病気の早期発見、創薬などの場面で利用されています。また、人のみならず、競走馬や牛、豚などの家畜、農作物、食料品などの現場で幅広い市場ニーズを獲得しています。

aiwellでは現在、新川崎にプロテオミクスイノベーションセンター（通称PIC）を開設し、タンパク質の解析技術を求める様々な現場に技術提供しています。

aiwellは以下３件の特許を取得しています。

・ピレンを基本骨格とした無洗浄タンパク質ゲル染色剤（特許第7113446号）

・情報処理システムおよびプログラム （特許第7215682号）

・情報処理システム、特定システムおよびプログラム （特許第7670286号）

