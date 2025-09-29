【コンロキャンセル界隈調査】“脱コンロ”調理は6割弱が経験あり、代替機器は電子レンジが突出！

アイブリッジ株式会社

アイブリッジ株式会社が展開するセルフ型アンケートツール“Freeasy（フリージー）”では、約1,300万人のモニター会員を活用し、2025年8月28日、15歳以上の男女を対象に、「コンロキャンセル界隈調査-“コンロキャンセル界隈”市場性のポテンシャルは？-」を実施いたしました。

調査レポートのダウンロードはこちら :https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-09-22/w3r5y

《調査結果トピックス》

・【コンロを使わない調理の実態】全体の6割弱が「コンロを使わない調理」をしている

・【コンロに代わる調理機器】「電子レンジ／オーブンレンジ」が8割強で最も多い

・【自宅にコンロのない生活、実践意向】「実践したい」2割強・「実践したくない」5割弱、「コンロを使わない調理」経験がある層でも実践意向と非意向が拮抗

調査背景

キユーピー株式会社が実施した2024年度「えがおの食生活研究」（単身者）によると、自宅にコンロはないとの回答が増加傾向です。“風呂キャンセル界隈”に続き、“コンロキャンセル界隈”が注目を集めています。

当調査は、“コンロキャンセル界隈”が注目される中、その意識と実態を明らかにし、食品・調味料、調理家電・器具（IoT）から、住宅・不動産といった広い産業分野への影響について推察する目的で、実施いたしました。

「〇〇キャンセル界隈とは？！」

“風呂キャンセル界隈”とは、入浴やシャワーを「面倒だから」「疲れているから」といった理由で避ける人々を指す言葉です。SNS上では「今日はお風呂をキャンセルする」といった表現で、入浴回避の気持ちを共有する際に使用されています。

そこから派生した、“コンロキャンセル界隈”とは、ガスコンロやIHクッキングヒーターをあえて設置せず、代替の調理家電を活用して生活する人々や、そのライフスタイルを指します。手軽な調理や後片付けの省力化、夏場の暑さ回避といったニーズを背景に、特に若い世代の間で広がりを見せています。

調査概要

総括

- 調査タイトル：調理についてのアンケート- 調査期間：2025年8月28日(木)- 調査対象者：15歳以上の男女（性年代別の各セル均等）、合計1,000名- 調査方法：インターネット(WEB)調査- エリア：全国- “コンロキャンセル界隈”が話題となっていますが、現時点では食品・調味料、調理家電・器 具（IoT）から住宅・不動産といった広範な産業分野に対して、強いインパクトを与える可能 性は高くありません。- それでも、全体の2割強（「コンロを使わない生活」の魅力度、「コンロのない生活」の実践意向ともに）というニッチな層ながら、“コンロキャンセル界隈”のニーズは確実に存在しています。以下、業界別に想定される対応ポイントを整理します。

《食品・調味料》

・「調理が楽」「時間節約」「後片付けが楽」というニーズに応える商品の開発。

・「作れる料理の幅が狭い」といった不便さを解消する商品の提案。

《調理家電・器具（IoT）》

・コンロの代替機器として電子レンジ／オーブンレンジの訴求強化と新製品開発の余地。

《住宅・不動産》

・火を使わないことによる「安全性の高さ」は、高齢化やお一人様世帯の増加に伴い、訴

求ポイントとなる可能性がある。

・「コンロを使わない生活」の実践意向者（全体の2割強）は、自宅の新築や転居を想像し

た場合、ほぼ6割が「コンロなし物件」を選びたいと回答。

⇒「片づけが楽」「火事の心配が減る」「掃除が楽になる」などのメリットの訴求が

有効。

■【コンロを使わない調理の実態】全体の6割弱が「コンロを使わない調理」をしている

「コンロを使わない調理」（電子レンジや電気鍋などで完結）をすることがあるか聞いたところ、「コンロを使わない調理」をする人は、「よくある」（18.8％）と「ときどきある」（37.6％）を合わせて6割弱（56.4％）にのぼる結果でした。

■【コンロに代わる調理機器】「電子レンジ／オーブンレンジ」が8割強で最も多い

「コンロを使わない調理」をする際、主に利用する調理機器を聞いたところ、別の設問で所有率が最も高かった「電子レンジ／オーブンレンジ」（84.9％）が他製品を引き離し、利用率でも圧倒的な結果でした。コンロの代替機器としての存在感が際立っており、その傾向が鮮明になっています。

■【自宅にコンロのない生活、実践意向】「実践したい」2割強・「実践したくない」5割弱、「コンロを使わない調理」経験がある層でも実践意向と非意向が拮抗

「コンロを使わない生活を実践したいと思うか」を聞いたところ、「ぜひ実践したい」と「機会があれば実践したい」を合算した「実践したい」派は2割強（23.3％）でした。一方、「あまり実践したくない」と「全く実践したくない」を合算した「実践したくない」派は5割弱（48.5％）となりました。



また、「コンロを使わない調理」経験が「ある（よくある・ときどきある）」層と、「ない（ほとんどない・全くない）」層に分けてクロス集計結果を見てみました。



「ある」層では「実践したい」（34.8％）派と「実践したくない」（36.7％）派がともに3割台で拮抗していました。「どちらともいえない」（28.5％）も3割弱と比較的高い水準となっています。一方、「ない」層では、「実践したい」派が8.5％と著しく低く、「実践したくない」派が63.8％と圧倒的に高い結果となり、これはニッチな層ながら、“コンロキャンセル界隈”のニーズは確実に存在しているという仮説通りの結果でした。

■『調理器具の設置状況』『コンロなし物件を選ぶ可能性』の結果にも注目

上記以外にも、『調理器具の設置状況』『コンロなし物件を選ぶ可能性』等についても、興味深い結果が分かりましたので、詳細はレポートをダウンロードしてご参照ください。

