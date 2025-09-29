サーバーワークス、IIJ Global Solutions (Thailand) と共同で「DigiTech ASEAN Thailand 2025」に初出展

株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下： AWS ）の AWS プレミアティア サービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、2025年11月にタイ・バンコクで開催される 「DigiTech ASEAN Thailand 2025」 に、IIJ Global Solutions (Thailand) Co., Ltd. （以下：IIJ）と共同出展することをお知らせいたします。

■出展の背景

ASEAN地域では急速な経済成長を背景に、デジタル化・クラウド導入の需要が年々高まっています。特に2025年1月にAWSがタイ・バンコクリージョンを開設したことにより、同地域でのAWS活用は今後さらに加速すると見込まれています。

こうした市場の変化を受け、サーバーワークスは日本国内で培ったAWS専業パートナーとしての豊富な実績・技術力を活かし、IIJグループが持つ強固な事業基盤やネットワークと組み合わせることで、ASEAN市場における企業のクラウド活用とデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に支援していきます。今回の共同出展は、まさにこうした明確な市場変化を捉えた戦略的な施策となります。

■出展の概要

DigiTech ASEAN Thailand は、クラウド、AI、セキュリティ、デジタルトランスフォーメーション（DX）をテーマとしたASEAN地域最大級のICT展示会で、世界各国から数百社の企業が出展し、約8,000名の来場者が集う国際イベントです。

今回の出展では、両社が協業して提供する 「IIJ MANAGED CLOUD」 を中心に訴求いたします。

「IIJ MANAGED CLOUD」は、Amazon Web Services (AWS) 環境の運用におけるガバナンスの強化、セキュリティの向上、コスト最適化 を実現するマネージドサービスであり、ASEAN地域でのクラウド導入・活用を支援します。

サービス詳細はこちら： https://www.managedex.cloud/(https://www.managedex.cloud/)

サーバーワークスにとって、本イベントは 初めての海外展示会出展 となります。これを機にASEAN市場における事業展開を加速し、日本国内で培ったAWS活用の知見を活かして、現地企業のDX推進に貢献してまいります。

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援している AWS 専業のクラウドインテグレーターです。

2025年8月末現在、1,480社、27,100プロジェクトを超える AWS 導入実績を誇っており、2014年11月より AWS パートナーネットワーク（ APN ）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、 AWS 事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

＊本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

＊本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。