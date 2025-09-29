ジザイエ、広島県「ひろしまユニコーン10」STARTUP ACCELERATION の採択企業に決定

株式会社ジザイエ

リアルタイム遠隔就労支援プラットフォーム「JIZAIPAD」を提供する東京大学稲見研究室発スタートアップの株式会社ジザイエ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中川 純希、以下「ジザイエ」）は、このたび広島県が推進する成長支援プログラム「ひろしまユニコーン10」STARTUP ACCELERATIONに採択されたことをお知らせいたします。本採択により、遠隔就労社会の実現に向けた事業拡大をさらに加速してまいります。

■ひろしまユニコーン10について

「ひろしまユニコーン10」は、広島から、ユニコーン企業を10年間で10社創出することを目指し、2022年3月に広島県によってスタートしたプロジェクトです。本プロジェクトは、広島から世界に伍するスタートアップ企業を生み出し、広島から世界に羽ばたき急成長する人材の挑戦を幅広く後押しすることを目的としています。

公式サイト：https://hiroshima-unicorn10.jp/

■採択の背景と目的

ジザイエは「すべての人が時空を超えて働ける世界へ」というビジョンのもと、独自の映像圧縮伝送技術をコアにした遠隔就労ソリューションを展開しています。

これまでに建設機械の遠隔操作や造船所・港湾での作業支援、製油所や発電所における点検業務など、アクセスが困難かつ高い安全性が求められる現場に導入を進めてきました。こうした取り組みが、労働力不足や安全対策の課題解決につながるものとして評価され、「ひろしまユニコーン10」STARTUP ACCELERATIONの採択につながりました。

代表の中川は広島県出身であり、地元広島から世界に挑戦する企業をつくりたいという想いが重なり、本プログラムに応募しました。本採択は、ジザイエにとって事業成長の節目であると同時に、大きな意義を持つものです。

■今後の展望

今回の採択を契機に、広島県が持つ産業基盤や地域企業との連携を深め、造船や港湾といった広島の基幹産業における遠隔操作の活用製造業やインフラ保守分野における人材不足・安全性課題の解決地域から世界へ広がる遠隔就労社会のモデルケースの創出を進めてまいります。ジザイエは、広島からグローバルに通用する遠隔就労プラットフォーム企業を目指し、地域とともに成長を加速させてまいります。

■ジザイエについて

ジザイエは、「すべての人が、時空を超えて働ける世界へ」をミッションに、遠隔就労支援プラットフォーム「JIZAIPAD」などを展開する東京大学稲見研究室発スタートアップです。独自の映像圧縮伝送技術により、通信環境が不安定な現場でも高精細・低遅延の映像伝送を実現。建設・製造・インフラ・災害復旧など、物理的制約の多い現場での遠隔操作や点検を可能にし、現場のDXを加速させています。

■会社概要

会社名：株式会社ジザイエ

設 立：2022年11月

代表者：中川 純希

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル5F Inspired.Lab 569

公式サイト：https://jizaie.co.jp/

note：https://note.com/jizaie

X（旧：Twitter）：https://twitter.com/jizaie

コーポレートムービー：https://youtu.be/cnRYRXzXdWI

■本件に関する問い合わせ先

担当：株式会社ジザイエ 広報

メール：pr@jizaie.co.jp