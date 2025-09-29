この夏話題の“ピュアキュン”青春ストーリーTVアニメ『薫る花は凛と咲く』最終回直前の10月4日（土）に「ABEMA」で無料振り返り一挙放送決定！10月5日（日）には作品初の全話無料一挙放送も

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年夏の新作TVアニメ『薫る花は凛と咲く』最終話の放送を記念し、2025年10月4日（土）と翌5日（日）に全話無料一挙放送を実施いたします。

『薫る花は凛と咲く』は、2021年より週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」にて連載中の三香見サカによる青春学園漫画で、本作では、バカが集まる底辺男子校に通う、いつも見かけで怖い人だと判断されてしまう純朴な少年・紬 凛太郎と、由緒正しきお嬢様学校に通う何事にもまっすぐな少女・和栗薫子が織りなす、青春彩る学園物語が描かれます。決して交わりそうになかった2人が繰り広げる優しく温かな物語が連載開始とともにたちまち話題を呼び、累計発行部数は620万部（2025年7月時点）を突破。2025年7月からは待望のTVアニメの放送がスタートし、数々の名作を生み出してきたCloverWorksが手掛ける繊細なアニメーションにも注目が集まりました。

このたび「ABEMA」にて実施が決定した『薫る花は凛と咲く』の全話無料一挙放送では、「ABEMA」での最終話放送当日2025年10月4日（土）昼12時30分より、最終話直前・第12話までを無料振り返り一挙放送。また、最終話放送直後の10月5日（日）昼12時には、作品初となる最終話までの全話無料一挙放送を実施。放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

なお、最終話・第13話は、10月4日（土）夜25時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送いたします。

この夏話題の“ピュアキュン”青春学園ストーリーTVアニメ『薫る花は凛と咲く』を全話無料でイッキ見できるのは「ABEMA」だけです。ぜひ「ABEMA」で、“近くて遠い”2人が繰り広げる心温まる青春群像劇をお楽しみください。

■最終話放送記念！TVアニメ『薫る花は凛と咲く』全話無料一挙放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

・最終回直前！#1～12無料一挙放送

放送日時：2025年10月4日（土）昼12時30分～夜6時30分、夜6時30分～深夜24時30分

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CfCvAmazUsj3wm（昼12時30分の回）

・最終回直後！初全話無料一挙放送

放送日時：2025年10月5日（日）昼12時～夜6時30分

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/CfCvAnAsGViJqu

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル、アニメSPECIALチャンネル

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼TVアニメ『薫る花は凛と咲く』最終話は10月4日（土）夜25時より無料放送！

＜最終話（#13）放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月4日（土）夜25時～（毎週土曜日夜25時より放送中）

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/97ytEsw7pmYHUj

※放送開始より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈STORY〉

─カーテンの向こう側。 俺には一生関係ない世界だ─

バカが集まる底辺男子校・千鳥は、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子に嫌われている。

常にカーテンが閉まり、隣り合う校舎の教室は一度も見たことがない。

千鳥に通う紬凛太郎はいつも見かけで怖い人だと判断され、敬遠されることからいつしか人と距離を取るようになっていた。

ある日、実家のケーキ屋を手伝い中にお客として来ていた薫子と出会う。

「凛太郎くんを怖いって思ったこと、一回もなかったですよ？」

凛太郎に偏見を持たず接する薫子との時間を戸惑いつつも心地よく感じ始める凛太郎だったが、彼女は桔梗の生徒で……。

“近くて遠い”二人が織りなす、鮮やかな青春彩る学園物語。

〈CAST〉

紬 凛太郎：中山祥徳

和栗薫子：井上ほの花

宇佐美翔平：戸谷菊之介

夏沢 朔：内山昂輝

依田絢斗：石橋陽彩

保科 昴：山根 綺

〈STAFF〉

原作：三香見サカ『薫る花は凛と咲く』（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：黒木美幸

准監督：山口 智

シリーズ構成：山崎莉乃

シリーズ演出：都築 遥

キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平

サブキャラクターデザイン・衣装デザイン：梅下麻奈未

ケーキデザイン：田村恭穂

プロップデザイン：吉田優子

美術監督：幸喜あすか

美術設定：塩澤良憲

色彩設計：横田明日香

撮影監督：長瀬由起子

３Ｄ監督：渡邉啓太（サブリメイション）

編集：新居和弘

音楽：原田萌喜

音響監督：濱野高年

音響制作：マジックカプセル

制作：CloverWorks

オープニングテーマ：「まなざしは光」キタニタツヤ

エンディングテーマ：「ハレの日に」汐れいら

アニメ公式HP：https://kaoruhana-anime.com/

