世界が驚いた『おむつ』の挑戦　プレスリリースアワード2025『Best101』最終審査へ進出！

一般社団法人日本福祉医療ファッション協会が発信した「O-MU-TSU WORLD EXPO」に関するプレスリリースが、株式会社PR TIMES主催「プレスリリースアワード2025」において、4,573件のエントリーの中から最終審査に進む「Best101」に選出されましたのでお知らせいたします。

本アワードは、プレスリリース発信文化の普及と発展を目的として2021年に創設され、社会性・公共性・共感性・将来性など多角的な観点から選考が行われています。今回の選出は、当協会の取り組みが社会的意義を持ち、共感を呼ぶ活動として評価されたものと考えております。

プレスリリースに込めた熱い想い

おむつをよりポジティブに捉えていただきたいという想いを込め、当協会として初めてのプレスリリースを発表いたしました。不安と期待が入り混じる中での挑戦でしたが、その反響は大きく、発表直後からメディア様より多数のお問い合わせをいただき、露出機会が急速に増加いたしました。

〈対象プレスリリース〉

【発信企業】一般社団法人日本福祉医療ファッション協会

【タイトル】未来のおむつコレクション（ファッションショー）が2025年6月24日に大阪・関西万博のEXPOホールで開催決定！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000147093.html

開催当日は大阪・関西万博のEXPOホールが熱狂！

【O-MU-TSU WORLD EXPOの概要】

開催日時 ：2025年6月24日（終了）

開催場所 ：大阪・関西万博 EXPOホール

参加者数 ：1900人（事前予約で満員）

公式HP ：https://wel-fashion.jp/expo2025/

当日の模様が国内外100社超のメディアに拡散

O-MU-TSU WORLD EXPOでは100社を超えるメディアが取り上げてくださり、各媒体で多角的に報道され、社会的議論を喚起しました。

一部抜粋

NHK全国放送、サンテレビニュース、産経ニュース、カンテレNEWS、読売テレビ ten、共同通信、時事通信映像センター、時事通信、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、NEWS PICKS、時事メディカル、ライブドアニュース、時事通信NEWS（英語）、nippon.com（英語）、JIJI.com（英語）、NEWS ON JAPAN（英語）、NHK World（英語）、Getty Images（英語）、alamy（英語）、hello leaders（英語）、The Telegraph（英語） など

審査員からのコメント

浦野 有代 様｜株式会社宣伝会議 月刊『広報会議』編集長

タイトルやキービジュアルから、おむつのイメージを払しょくする先進的な取り組みであることが瞬時に分かり、期待感を高めています。排泄にまつわる悩みの声やSNSでの反響を例示し共感を集めつつ、「誰もがオシャレを楽しめる世界」を目指す、その思いを熱量を持って発信しています。また参画するメーカーや後援団体、アンバサダーなど多様な協力者を紹介することで、課題に取り組む本気度が伝わります。

河 荕珍 様｜國學院大學 観光まちづくり学部 准教授

イベントの趣旨や目的を伝えることにとどまらず、プレスリリースの構成自体からも意外性や先進性が感じられます。オムツをファッションとして捉える新たな視点が、ビジュアル・イメージの強いインパクトによって効果的に伝わり、リリース全体の説得力を高めていると思いました。

関根 和弘 様｜朝日新聞GLOBE記者

おむつファッションショーというインパクトのある催しは、プレスリリースという形で広く伝えるのにふさわしい内容だと思いました。それにより、大人がおむつを身につけることに対する偏見を払拭することに貢献したと考えます。あか抜けたデザインのおむつの写真を添えるとともに、SNSでの反響も掲載するなどして、説得力を持たせた内容に仕上がっています。

三島 映拓 様｜株式会社PR TIMES 広報PR管掌取締役

未来のおむつという触れ込みに相応しいビジュアルがしっかり用意されている。様々なバックグラウンドを持つ方への配慮と、生活を楽しんでもらえるよう願う思いが込められている。常にクールでハイセンスな写真と共に表現することで、おむつのイメージを変化させようという意思が伝わる。協力する人物や企業が並ぶことで権威性も充分に伝わる。

