“ほっと一息”に寄り添う　本格ベーカリーシリーズが誕生ローソンストア100の「THE BAKERY」2025年10月1日（水）より発売開始

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（631店舗／2025年8月末現在）は、新ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の「おいしい」の一環として、素材や食感に拘った本格ベーカリーシリーズ『THE BAKERY～ほっとしたい時間に、やさしいご褒美を～』を2025年10月1日(水)より発売します。

『THE BAKERY』は、“ほっと一息つきたいような瞬間”に、手に取っていただきやすいサイズで、美味しくて思わず笑顔がこぼれるご褒美のようなパンを目指し、素材や食感に拘わった常時6種類を発売します。

（ローソンストア100公式ホームページ：https://store100.lawson.co.jp/）

■「隙間時間」も満たす手に取りやすいサイズとこだわりの素材や食感で本格的なパン屋をイメージ

ローソンストア100のパン売場では、お客様へお値打ち価格で満足度の高い価値を提供するプライベートブランドの「LAWSON VALUE LINE」が商品展開の多数を占めております。

一方、2024年10月よりパン売場で展開している『with DONUTS』シリーズは、「デザートより食べ応えがあり、菓子パンよりおやつに近い」というポジショニングを打ち出し、実際に「おやつ」としてご利用いただく機会が多いことが分かりました。（※）

今回発売する『THE BAKERY』は、『with DONUTS』同様に「小腹を満たす手軽さ」に着目。おやつ感覚で召し上がれるサイズ感を維持しながら、こだわりの素材や食感の菓子パンや惣菜パンといった選択肢の幅を広げることで、より多くのお客様にローソンストア100のパンをお楽しみいただける売場づくりを目指します。

（※）自社データ時間帯別実績より算出

【デザインについて】

・ロゴデザイン

シンプルなフォントでスタイリッシュな世界感を表現すると共に、地平線に沈む茜空の太陽をアイコニックなデザインとして表現し、

午後の休憩、仕事終わりや家事終わりなどの「ほっとしたい時間」に寄り添う、やさしいご褒美のイメージを表現しました。

・パッケージ

パンと調理道具をモチーフにTHE BAKERY専用のオリジナルパターンを作成しパン屋を表現。

統一感ある売場づくりでブランドの世界観・価値観を高めます。

■10月1日（水）新発売『THE BAKERY』シリーズのご紹介

商品名：ザクっと食感チーズケーキ風デニッシュ

発売日：2025年10月1日（水）

価格：本体価格148円（税込160円）

商品特長：タルト×デニッシュのハイブリット食感に、濃厚チーズクリームを使った、まるでスイーツのようなパンです。タルトのザクザク感にサックリとしたデニッシュ食感が重なり、クリームのコクと甘みを引き立てます。

商品名：キャラメルアーモンドデニッシュ

発売日：2025年10月1日（水）

価格：本体価格128円（税込138円）

商品特長：キャラメリゼしたアーモンドが香ばしく香ります。

サクっとしたデニッシュの食感と甘いキャラメル・香ばしいアーモンドのハーモニーをお楽しみください。

商品名：トマトチーズパン

発売日：2025年10月1日（水）

価格：本体価格135円（税込146円）

商品特長：ゴーダチーズと数種類のチーズをブレンドした濃厚でコク深いチーズソースに、程よい酸味を感じるトマトソースを合わせることで、

濃厚×酸味が調和するパンにしました。

商品名：もっちり食感ミルクフランス

発売日：2025年10月1日（水）

価格：本体価格135円（税込146円）

商品特長：高加水でもっちりとした食感のフランスパンにたっぷりの練乳クリームを注入しました。もっちりとしたパンに濃厚なクリームが、ほっとしたい気持ちをきっと満たしてくれます。

商品名：お芋味わう！スイートポテトデニッシュ

発売日：2025年10月1日（水）

価格：本体価格148円（税込160円）

商品特長：絹のようななめらかな舌触りと上品な甘さが特徴のシルクスイートを使ったスイートポテト餡を使用しました。お芋を存分に味わえる、

お芋好きにはたまらないデニッシュパンです。

商品名：ポークフランクデニッシュ

発売日：2025年10月1日（水）

価格：本体価格198円（税込214円）

商品特長：国産のオールポークフランクをまるごと1本使った贅沢なデニッシュパン。ポークフランクそのものの美味しさを味わって頂きたい為、パンとフランクのみで仕立てた自信の逸品です。

※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索下さい。https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/

●商品に関するお客様からのお問い合わせ先

0120-07-3963 月曜～金曜（祝祭日除く）9:00-17:00