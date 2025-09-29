累計290万部超の日記本『マイブック』の2026年版が、新潮文庫より本日発売！初回限定オリジナルしおりも

株式会社新潮社

1999年の秋に初刊行、手帳や日記として使用できる「白い文庫本」の先駆けとなった『マイブック』。25周年目を迎えた2025年版は、Z世代を中心とした「日記界隈」の熱い支持も追い風となり、21年ぶりの12万部突破を果たしました！

ロングセラーとなっている本書、存在は知っている、または興味はあるけど、使ったことはない……という方も多いのではないでしょうか。そういった方にぜひ2026年版から使ってみていただきたく、『マイブック』の特徴を詳しくお伝えします。

■『マイブック』とは……？

累計290万部を突破しロングセラーとなっている『マイブック』。中面には、日付と曜日しか入っていません。手帳、日記、備忘録に――自由に使う世界に一冊だけの本です。書きやすいように、通常の文庫よりもしっかり開く方法で製本しています。

【マイブック ―2026年の記録―】HP :https://www.shinchosha.co.jp/special/mybook/

■『マイブック』の使い方をご紹介します！

１.あなたのお名前、お写真、プロフィールをお書きください！

カバー＆本体表紙をめくると「本扉」と呼ばれるページがあります。新潮文庫のシンボル、ぶどうのマークの上にある著者名欄は空白になっています。なぜなら著者は「あなた」だから。まずはここにお名前をお書きください。カバーをとった本体の表紙も同様のデザインになっていますので、こちらにもご記名を。

また、カバーの折り返し、「袖」と呼ばれる部分の上部には通常は著者の写真が印刷されています。こちらにはぜひ写真やシールなどを貼ってください。「著者近影」が完成します。その下はプロフィール欄。生年や出身地、経歴や趣味など、ご自身のプロフィールをお書きいただけたら「著者略歴」の出来上がりです。

２.中面は自由に、オリジナルな使い方を！

目次を経て、いよいよ本文ページへ。日記、手帳、備忘録、自作の短歌や俳句を記すのもよいかも。使い方はあなた次第です。通常の文庫よりもしっかり開く方法で製本しています。

３.あとがきもご執筆ください！

巻末にはあとがきの欄も設けています。１年間書き終えたあとにはぜひこちらもご執筆ください。たっぷり６ページお書きいただけます。

４.奥付にもご記名を！

最後のページ（奥付）にも記名欄があります。最初に記すもよし、年末最後の仕上げに記すもよし。

完成すれば、愛着も喜びもひとしおの特別な一冊になります。未完なら未完で、それもまたよし（「未完の大作」という言葉もありますし……）。１冊完成させたら、その次もぜひ。著作がどんどん増えていくと、本棚での存在感も増してゆきます。

日々の記録に、大切な誰かとの交流に、アウトプットの手段に――。来年からあなたも『マイブック』の「著者」になってみませんか？

■初回限定！新潮文庫のオリジナルしおりを封入

初回分には、新潮文庫の名作を引用したオリジナルしおりが封入されています。（全4種・ランダム）あなたの一年に寄り添う、大切なしおりになりますように。

■刊行秘話：“自分の本”が、文豪たちと同じ本棚に収まるところに価値がある――大貫卓也（『マイブック』企画・デザイン）

『マイブック』は1999年の初刊行以来、アートディレクター・大貫卓也さんの企画・デザインで制作を行っています。刊行当時のお話を大貫さんに伺いました！下記ボタンよりアクセスの上、ご覧ください。

『マイブック』刊行秘話はこちら :https://www.shinchosha.co.jp/special/mybook/column/onukitakuya.html歴代のマイブック

■Z世代を沸かせた「日記界隈」とは……？

日記界隈とは、その名の通り、「日記」を書く人々のことです。

従来の日記は他人に見せず、自分だけの中で留めておくものですが、Z世代の日記はその逆。あえて

日々起きた出来事をSNSなどのネット上で共有するスタイルが主流で、これはライフログとも呼ばれています。この投稿に『マイブック』が活用され、話題になりました。

昨年９月末に発売した2025年版『マイブック』は、この「日記界隈」の影響が大きく、例年に比べ異例のスピードで売れ続け、年末には全国の書店から在庫が蒸発する事態に。その後、５度の増刷を重ね、21年ぶりの12万部を突破しました！

■書籍内容

マイブックには、日付と曜日しか入っていません。これは2026年のあなたがつくる、世界に一冊だけの本。どんなふうに使うかはあなたの自由です。日記をつづってもよし。手帳として持ち歩くのもよし。誰にも思いつかないオリジナルな使い方を試してみるのも、きっと楽しいでしょう。毎日使い続けて完成させたなら、他のどの本よりも記憶に残る、とっておきの「自分の本」になっているはずです。

■書籍データ

【タイトル】マイブック―2026年の記録―

【著者名】大貫卓也／企画・デザイン

【発売日】2025年9月29日

【造本】文庫

【定価】539円（税込）

【ISBN】978-4-10-120878-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/120878/

【特設サイトURL】https://www.shinchosha.co.jp/special/mybook/