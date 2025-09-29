毛利・吉川の大軍と戦った＜夫婦の戦＞を描く傑作――近衛龍春著『伊勢大名の関ヶ原』新潮文庫より9月29日発売！

株式会社新潮社

近衛龍春著『伊勢大名の関ヶ原』が新潮文庫より本日刊行されました。

■書籍内容

戦国武将富田信高が移封させられた伊勢国。そこはしたたかな商人や地侍が根を張る、一筋縄でいかぬ土地。信高は穏やかな気性と慧眼で治世を進め、領民の声を聞き、新田開発に乗り出し、胆力のある蓼姫も娶りました。だが時は大乱前夜。城に迫りくる毛利・吉川の大軍に対峙するのは、挙国一致の富田勢。孤軍奮闘する信高の前に、馬上の「若武者」が現れます。異色な大名と知られざる夫婦の戦を描く傑作です。

■著者紹介：近衛龍春（コノエ・タツハル）

1964（昭和39）年生れ。大学卒業後、オートバイレースに没頭。通信会社勤務、フリーライターを経て『時空の覇王』でデビュー。著書に、『九十三歳の関ヶ原 弓大将大島光義』『忍びたちの本能寺』『家康の女軍師』『伊達の企て』『長宗我部 最後の戦い』『裏切りの関ヶ原』『毛利は残った』『上杉三郎景虎』『南部は沈まず』『島津豊久 忠義の闘将』などがある。丹念に史実を掘り起し、物語に仕上げる手腕が高く評価されている。

■書籍データ

【タイトル】伊勢大名の関ヶ原

【著者名】近衛龍春

【発売日】９月29日

【造本】文庫

【定価】（税込）781円

【ISBN】978-4-10-100454-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/100454/