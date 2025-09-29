「孫社長の締め切りをすべて守った最速！「プロマネ」仕事術」と題して、トライズ株式会社 代表取締役社長（ソフトバンク 元社長室長） 三木 雄信氏によるセミナーを2025年11月4日(火)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

孫社長の締め切りをすべて守った

最速！「プロマネ」仕事術

～「チームでする仕事」が爆発的に速くなる最強メソッド～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25512

トライズ株式会社 代表取締役社長 三木 雄信 氏

（ソフトバンク 元社長室長）

２０２５年１１月４日（火） 午後２時～４時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

ソフトバンク社長室長時代、孫正義社長から数々のプロジェクトを“むちゃぶり”された講師が編み出した「最短最速でゴールに到達できる超実践的プロジェクト・マネジメント術」。

「このプロマネ仕事術は、何も特別なプロジェクトの時にだけ必要なスキルではありません。変化の激しい今日、本質的にルーティーンワークが無くなりつつあります。常に全てを0ベースで見直し続けることが必然となりつつあります。言い換えれば、上司に頼まれて資料を作ることも、営業活動をすることも、すべてが「プロジェクト的な仕事」になっているのです。

そこで本セミナーでは、プロジェクト・マネジメントの基本から現場での実践法まで、わかりやすく解説します。



１．「プロマネ」仕事術は、全ビジネスパーソンの必須スキル

-日本の職場から「デスマーチ」を撲滅するために



２．チーム仕事のスピードは、「立ち上げ」段階で9割決まる

-最大の時間泥棒



３．ゴールへの最短最速ルートを「プランニング」する



４．こう「実行」すれば、納期を余裕で守れる

-「進捗管理」と「会議・ミーティング」7つのポイント



５．「想定外＆トラブル」を切り抜けるリアル・ノウハウ

-プロマネの「よくある悩み」に答えます！



６．究極の「プロマネ」仕事術・孫社長流「新規事業立ち上げ術」

-「リスク」を最小化し、「リターン」を最大化する秘訣



７．質疑応答／名刺交換

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

