「孫社長の締め切りをすべて守った最速！「プロマネ」仕事術」と題して、トライズ株式会社 代表取締役社長（ソフトバンク 元社長室長） 三木 雄信氏によるセミナーを2025年11月4日(火)に開催!！

株式会社　新社会システム総合研究所

孫社長の締め切りをすべて守った
最速！「プロマネ」仕事術


～「チームでする仕事」が爆発的に速くなる最強メソッド～


[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25512



[講　師]


トライズ株式会社　代表取締役社長　三木　雄信　氏


（ソフトバンク　元社長室長）



[日　時]


２０２５年１１月４日（火）　午後２時～４時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


ソフトバンク社長室長時代、孫正義社長から数々のプロジェクトを“むちゃぶり”された講師が編み出した「最短最速でゴールに到達できる超実践的プロジェクト・マネジメント術」。
「このプロマネ仕事術は、何も特別なプロジェクトの時にだけ必要なスキルではありません。変化の激しい今日、本質的にルーティーンワークが無くなりつつあります。常に全てを0ベースで見直し続けることが必然となりつつあります。言い換えれば、上司に頼まれて資料を作ることも、営業活動をすることも、すべてが「プロジェクト的な仕事」になっているのです。
そこで本セミナーでは、プロジェクト・マネジメントの基本から現場での実践法まで、わかりやすく解説します。

１．「プロマネ」仕事術は、全ビジネスパーソンの必須スキル
　　-日本の職場から「デスマーチ」を撲滅するために

２．チーム仕事のスピードは、「立ち上げ」段階で9割決まる
　　-最大の時間泥棒

３．ゴールへの最短最速ルートを「プランニング」する

４．こう「実行」すれば、納期を余裕で守れる
　　-「進捗管理」と「会議・ミーティング」7つのポイント

５．「想定外＆トラブル」を切り抜けるリアル・ノウハウ
　　-プロマネの「よくある悩み」に答えます！

６．究極の「プロマネ」仕事術・孫社長流「新規事業立ち上げ術」
　　-「リスク」を最小化し、「リターン」を最大化する秘訣

７．質疑応答／名刺交換







【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



