内藤デザイン研究所より、ぽちゃっとまぁるいフォルムが可愛い『ぽちゃまる』シリーズから干支ぽちゃシリーズ「うまのこ」が新登場！



こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインでお取り扱い開始いたしました。

さらさらシャーベット生地で触り心地抜群！





販売ページhttps://vvstore.jp/feature/detail/20249

【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこぬいぐるみ 全2種



お正月などのお祝いの場にもぴったり！

ぬい撮りにも♪



・ちゃいろ 1,760円（税込）



・しろ 1,980円（税込）

【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこキーチェーン 全2種

・ちゃいろ 1,210円（税込）



・しろ 1,320円（税込）





とっても可愛いうまのこたち♪

ぜひバッグなどに付けて持ち歩いてくださいね。





▼商品詳細

【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこぬいぐるみ

全2種

サイズ：高さ約14cm

素材：ポリエステル

【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこキーチェーン

全2種

サイズ：高さ約8cm

素材：ポリエステル



▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/20249



