ぽちゃっとまぁるいフォルムが可愛い『ぽちゃまる』シリーズから干支ぽちゃシリーズ「うまのこ」が新登場！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

内藤デザイン研究所より、ぽちゃっとまぁるいフォルムが可愛い『ぽちゃまる』シリーズから干支ぽちゃシリーズ「うまのこ」が新登場！

こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインでお取り扱い開始いたしました。




さらさらシャーベット生地で触り心地抜群！

▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/20249



【ぽちゃまる】干支ぽちゃ　うまのこぬいぐるみ　全2種



お正月などのお祝いの場にもぴったり！


ぬい撮りにも♪



・ちゃいろ　1,760円（税込）





・しろ　1,980円（税込）




【ぽちゃまる】干支ぽちゃ　うまのこキーチェーン　全2種

・ちゃいろ　1,210円（税込）





・しろ　1,320円（税込）






とっても可愛いうまのこたち♪


ぜひバッグなどに付けて持ち歩いてくださいね。


▼商品詳細
【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこぬいぐるみ
全2種
サイズ：高さ約14cm
素材：ポリエステル



【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこキーチェーン
全2種
サイズ：高さ約8cm
素材：ポリエステル



▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/20249

-----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【twitter】
https://twitter.com/vgvd
【Facebook】
http://www.facebook.com/VillageVanguardOnline
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
---------------------------------