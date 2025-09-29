ぽちゃっとまぁるいフォルムが可愛い『ぽちゃまる』シリーズから干支ぽちゃシリーズ「うまのこ」が新登場！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
内藤デザイン研究所より、ぽちゃっとまぁるいフォルムが可愛い『ぽちゃまる』シリーズから干支ぽちゃシリーズ「うまのこ」が新登場！
さらさらシャーベット生地で触り心地抜群！▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/20249
【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこぬいぐるみ 全2種
【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこキーチェーン 全2種
ぜひバッグなどに付けて持ち歩いてくださいね。
【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこキーチェーン
内藤デザイン研究所より、ぽちゃっとまぁるいフォルムが可愛い『ぽちゃまる』シリーズから干支ぽちゃシリーズ「うまのこ」が新登場！
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインでお取り扱い開始いたしました。
さらさらシャーベット生地で触り心地抜群！
https://vvstore.jp/feature/detail/20249
【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこぬいぐるみ 全2種
お正月などのお祝いの場にもぴったり！
ぬい撮りにも♪
・ちゃいろ 1,760円（税込）
・しろ 1,980円（税込）
【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこキーチェーン 全2種
・ちゃいろ 1,210円（税込）
・しろ 1,320円（税込）
とっても可愛いうまのこたち♪
ぜひバッグなどに付けて持ち歩いてくださいね。
▼商品詳細
【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこぬいぐるみ
全2種
サイズ：高さ約14cm
素材：ポリエステル
【ぽちゃまる】干支ぽちゃ うまのこキーチェーン
全2種
サイズ：高さ約8cm
素材：ポリエステル
▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/20249
-----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【twitter】
https://twitter.com/vgvd
【Facebook】
http://www.facebook.com/VillageVanguardOnline
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
---------------------------------