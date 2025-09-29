日本テクノ独自の環境活動「エコカレンダー 2026」29,260作品の中から選ばれた12の採用作品を発表

日本テクノ株式会社

電気に関するトータルエネルギーソリューションサービスを提供する日本テクノ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：馬本英一、以下、日本テクノ）では、エコカレンダーキャッチコピー募集キャンペーンにご応募いただいた6,656名、29,260作品のなかから2026年版のエコカレンダーに掲載する12の採用作品を発表しました。

採用作品には、プロのアーティストがイラストを描き下ろして、2026年カレンダーの各月ページを完成させます。エコカレンダーの完成は、11月中旬予定です。

なお、採用作品の詳細は下記および、エコカレンダーのWEBサイト、環境市場新聞(https://www.n-technoplus.jp/)（2025年秋季・第82号、10月1日発刊）に掲載しております。

エコカレンダー WEBサイトへ :https://www.n-techno.co.jp/calendar_campaign/

★2026年版エコカレンダーの採用作品★

日本テクノのエコカレンダーとはイラストはアートディレクター・福士昌明さんの描き下ろし作品（2018年版より）

日本テクノのエコカレンダーは、環境・自然・エコをテーマにしたキャッチコピーを一般の方から募集し、採用作品にプロのアーティストがイラストを描き下ろして完成させる応募者参加型のオリジナルカレンダーです。「お客さまと一緒に環境保全活動に取り組みたい」という思いから、2007年よりエコカレンダーを制作してきました。

完成したカレンダーはご応募いただいたすべての方にプレゼント。2025年版は応募者をはじめ、約81,000部を配布しました。個人のほか、学校の環境教育や会社の環境活動の一環としてなど、団体でのご参加も多くいただいています。昨年は5,971名の方から25,074作品をご応募いただきました。

アートディレクター・福士昌明さんからのメッセージ

今年も皆さまから素敵なキャッチコピーを数多くお寄せいただき、こうして12の作品にイラストをつけることができました。どの作品も大変優れていて僕自身も改めて日本の良さを再発見することができ、2026年が皆さまにとって素晴らしい一年となりますようにと願いを込めて描きました。このカレンダーが毎日を少しでも彩る存在になれば幸いです。これからも日本の美と心をいつまでも大切にしていけますように。

福士昌明さんについて

株式会社 CRIME OF ANGEL 取締役・統括ディレクター

北海道生まれ。1984年株式会社ハンズ（現：株式会社ハンズ・オン・エンタテインメント）入社、1991年トゥーナインフォー設立。ロッキング・オン・ジャパンのアートディレクターを担当。多数のメジャーアーティストのCDジャケットやミュージックビデオなどを手掛ける。2008年からはゴルフ関連の商品やブランドデザインも手掛ける。

エコカレンダーキャンペーンを通して伝えたい日本テクノの思い

日本テクノは、当社の環境方針のもと、事業活動をはじめ、エコカレンダーキャッチコピー募集キャンペーンなどの活動を通じて、国連の掲げる持続可能な世界を実現するための目標SDGsの達成に貢献しています。エコカレンダーキャッチコピー募集キャンペーンへの応募者の皆さまには、この活動への参加を通して、身の回りの自然環境や地球温暖化問題について考え、その思いをキャッチコピーにしてご応募いただけますと幸いです。またあわせてエコカレンダーをご利用いただくことが、日々の暮らしのなかで環境について考えるきっかけとなることを願っております。

SDGsへの関わり

日本テクノでは、当社の環境方針のもと、エコカレンダーの制作を通じて、SDGs【目標13気候変動に具体的な対策を】の達成に貢献しています。

エコカレンダーの環境にやさしい製法（2025年版）

・VEGETABLE OIL INK：環境に配慮した植物油インクを使用しています。

・グリーン電力：印刷する際の電力量（4,600kWh）は自然エネルギーでまかなわれています。

・FSC(R)認証：FSC(R)認証は環境保全の観点から見て適切で、社会的な利益に適い、経済的に継続可能な、適切な森林管理を広めるための国際的な認証制度です。

・包装ゴミ削減：個別包装不要の製法を採り入れ、包装せずにそのままの状態で郵送しています。

・カーボンオフセット：82,000部の印刷をする際に発生する材料（用紙・インク）由来のCO2約30トンをオフセットしています。※1

※1日本テクノのエコカレンダーは、J-クレジット制度（国内排出削減量認証制度）から得られる、削減事業者のクレジットを活用してカーボンオフセットしています。

2027年版カレンダーのキャッチコピー募集は2025年12月頃に開始予定です。

詳細はエコカレンダー WEBサイトや日本テクノのメールマガジンにてお知らせしております。

来年も皆さまのご参加を楽しみにお待ちしております！

★エコカレンダー WEBサイト

