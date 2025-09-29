【AlgorHRm】AIスカウトサービス比較資料を公開

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業向け中途採用支援サービス「Recboo」や、HR領域に特化したAIソリューション「AlgorHRm（アルゴエイチアール）」を提供する株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下ノックラーン）は、AIを活用したスカウトサービスを網羅的に整理した「AIスカウトサービス比較資料」を公開しました。

公開背景

AIによる業務効率化が進む中、採用領域でもスカウト文面の自動生成や候補者選定、マッチ度判定、レポーティング機能などを搭載したサービスが次々に登場しています。

AIスカウトサービスの中には、「AIを使ったプロダクト型サービス」と「AIを組み込んだスカウト代行サービス」の2種類が存在し、それぞれ仕組みや提供価値が異なります。採用担当者にとっては、こうした違いを理解し、自社の状況に最適なサービスを選ぶことが重要です。

ノックラーンは、各AIスカウトサービスの特徴を比較可能な形で整理し、本資料を作成しました。本資料が採用活動の判断材料となり、より効果的なスカウト運用につながれば幸いです。ぜひご活用ください。

資料の内容

資料ダウンロードはこちら :https://recboo.com/wp/wp03_form

本資料では、AIスカウトサービスを体系的にまとめ、実務で活用できる情報を提供しています。

- AI採用サービスカオスマップ- AIスカウトサービスの種類- AIスカウトサービス比較表- 料金、機能（文面生成、候補者自動選定、マッチ度判定、自動送信、自動レポート）、対応媒体を一覧化- AIスカウトプロダクト13選- AIを利用したスカウト代行サービス4選資料ダウンロードはこちら :https://recboo.com/wp/wp03_form

今後も比較資料やカオスマップを通じて採用市場の可視化を進め、自社ソリューション「AlgorHRm」を軸に次世代の採用支援を展開してまいります。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com