「CSPA ステップアップフォーラム 2025」福岡・名古屋・大阪・東京の4地域で開催――中堅・中小企業が“半日で掴む経営の打ち手”

一般社団法人クラウドサービス推進機構

本イベントは全国4都市（福岡 10/23、名古屋 10/28、大阪 11/20、東京 11/27）で開催、テーマは「AI活用・デジタル化で実現する、業務改革と持続的成長への道」です。参加無料（事前登録制）。

人手不足や物価高、制度対応など経営環境が変化するなか、「一般社団法人クラウドサービス推進機構（CSPA）」と「中小企業×DX（BCN）」は、中堅・中小企業が“半日で経営の打ち手を掴む”ことを狙いとした『CSPA ステップアップフォーラム 2025』を福岡・名古屋・大阪・東京の4地域で開催します。

テーマは「AI活用・デジタル化で実現する、業務改革と持続的成長への道」。

生成AIやITツールの最新動向に加え、経産省が「中小企業DX『四賢人』」と称する経営者による実践講演をラインアップ。参加費は無料（事前登録制）で、経営者・情報システム・推進担当の皆さまに最適な“半日集中の学び”を提供します。

ITコーディネーターの皆さま。本イベントはITC実践力（スキル）ポイント〈1ポイント〉の取得対象です。※付与条件や申請方法はITC協会の規定に準拠します。

詳細・お申込みはこちら :https://www.seminar-reg.jp/bcn/cspa2025/?mparam=prtimes会場一覧

福岡会場：2025年10月23日（木）12:30-16:50／福岡商工会議所 406・407会議室（福岡市博多区博多駅前2-9-28）

名古屋会場：2025年10月28日（火）13:00-17:20／名古屋商工会議所 第5会議室（名古屋市中区栄2-10-19）

大阪会場：2025年11月20日（木）13:00-17:20／大阪商工会議所 会議室402（大阪市中央区本町橋2-8）

東京会場：2025年11月27日（木）13:00-17:20／ビジョンセンター東京八重洲 903（中央区日本橋2-3-4）

みどころ

特別講演1（各地域で“四賢人”が登壇）

テーマ：「中小企業の逆襲：デジタルで勝つ4つの物語」

進行： CSPA理事 松島 桂樹 氏。会場ごとに“中小企業DX『四賢人』”の経営者が登壇し、現場課題の突破口・成果につながった具体策を対話形式で深掘りします（武州工業：林 英夫 氏／錦正工業：永森 久之 氏／浜野製作所：浜野 慶一 氏／今野製作所：今野 浩好 氏）。

※松島氏のモデレーションを核に地域最適の実践事例を共有します。

特別講演2（共通）- 生成AI・ITツールの“業務で使える”解説

登壇： 青木 洋輔 氏（FP Supporters 代表取締役）

内容： 生成AIの基礎から日々の業務への落とし込み、注意点やAIエージェントの展望まで、“明日から使える”実務目線で解説します。

【主催】一般社団法人クラウドサービス推進機構（CSPA）

【連携メディア】「中小企業×DX」（運営：株式会社BCN）

【協賛（Platinum）】株式会社データ・アプリケーション／SB C&S株式会社・Dropbox Japan株式会社／サイバーリーズン合同会社／マジックソフトウェア・ジャパン株式会社／Sky株式会社／New Relic株式会社

【協賛（Silver）】エレコム株式会社

【後援】特定非営利活動法人ITコーディネータ協会／ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会／一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会／一般社団法人ソフトウェア協会／一般社団法人ファクトリーサイエンティスト協会

【参加費】無料（事前登録制）

【申込】イベントページより各会場を選択のうえお申込みください

お問合せ：一般社団法人 クラウドサービス推進機構