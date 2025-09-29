第20回 しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア2025」に出展します！2025年10月10日（金）

日本テクノ株式会社

日本テクノは、2025年10月10日（金）にポートメッセなごやで開催される第20回 しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア2025」へ出展いたします。



ものづくりをはじめ、健康・福祉、エネルギー・環境、物流、情報・通信、食など、あらゆる業種が出展する本展示会。



当社のブースでは、電気を『見える化』・『理解(わか)る化』する『SMARTMETER ERIA』(https://www.n-techno.co.jp/service/smartmeter.html)(モニター)や『SMART CLOCK』(https://www.n-techno.co.jp/service/smartclock.html)(時計)を展示し、ビジネスシーンで実現する無理のない『上手な電気の使い方』をご提案します。

▶出展概要

・名称：第20回 しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア2025」(https://www.shinkin-businessfair.jp/)

・日時：2025年10月10日（金） 10:00～17:00

・会場：名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地 ポートメッセなごや第3展示館

（日本テクノブース位置：F23）

・主催：ビジネスフェア2025実行委員会

電気を「見える化」し省エネのタイミングをお知らせします