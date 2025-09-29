第20回 しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア2025」に出展します！2025年10月10日（金）

日本テクノ株式会社


日本テクノは、2025年10月10日（金）にポートメッセなごやで開催される第20回 しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア2025」へ出展いたします。

ものづくりをはじめ、健康・福祉、エネルギー・環境、物流、情報・通信、食など、あらゆる業種が出展する本展示会。

当社のブースでは、電気を『見える化』・『理解(わか)る化』する『SMARTMETER ERIA』(https://www.n-techno.co.jp/service/smartmeter.html)(モニター)や『SMART CLOCK』(https://www.n-techno.co.jp/service/smartclock.html)(時計)を展示し、ビジネスシーンで実現する無理のない『上手な電気の使い方』をご提案します。



▶出展概要


・名称：第20回 しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア2025」(https://www.shinkin-businessfair.jp/)


・日時：2025年10月10日（金）　10:00～17:00


・会場：名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地　ポートメッセなごや第3展示館
（日本テクノブース位置：F23）


・主催：ビジネスフェア2025実行委員会





電気を「見える化」し省エネのタイミングをお知らせします