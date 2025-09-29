共同印刷、「FIT（金融国際情報技術展）2025」に出展

共同印刷株式会社

【会期】2025年10月9日（木）～10月10日（金） 10:00～18:00

【会場】東京国際フォーラム 地下2階 ホールE（当社ブース：EA74）

【主催】日本金融通信社（ニッキン）

共同印刷株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大橋輝臣 以下、当社）は、2025年10月9日（木）から10日（金）まで、東京国際フォーラムで開催される「FIT東京（金融国際情報技術展）2025」に出展します。

本展示会は、金融総合専門紙「ニッキン」を発行する日本金融通信社が主催する国内最大の「金融機関のためのITフェア」です。

当社は、「すべての金融事務を一手に ～共に描くシームレスなBPOサービス～」をテーマに6つのサービスをご紹介します。本サービスを通じて金融機関の業務負荷を軽減し、本業へのリソース集中を実現することで、金融業界の新たな価値創出に貢献します。

主な出展内容

▶相続事務支援サービス

Webでの相続手続き受け付けから相続依頼書の作成・発送、相続人確定審査までの相続事務を代行！

＜「相続事務支援BPO」サービスの詳細はこちら(https://www.kyodoprinting.co.jp/products/outsourcing-inheritance-procedure-for-financial-institution.html)＞

▶口座開設Webアプリ

普通口座を始め、法人口座や投信口座、変更届などさまざまな手続きを非対面化！

＜「口座開設Webアプリ」の詳細はこちら(https://www.kyodoprinting.co.jp/products/apps-for-account-opening.html)＞

▶継続的顧客管理支援サービス

定期的な顧客情報の取得や在留期限管理を、Web、コール、書面などマルチチャネルで一括アウトソーシング！

＜「継続的顧客管理支援サービス」の詳細はこちら(https://www.kyodoprinting.co.jp/products/amlcft.html)＞

▶未利用口座確認支援サービス

数年間使用されていない口座の解約案内、解約受付の審査業務や問い合わせ対応をアウトソーシング！

▶教育資金贈与BPOサービス

教育資金贈与における、顧客からのWeb受け付けフォームの提供および、領収書などの審査をアウトソーシング！

▶帳票電子交付サービス

顧客に通知している対顧客帳票の電子化およびPDF閲覧システムの提供と移行を支援！

※書面発行業務との併用も可能

「FIT（金融国際情報技術展）2025」の概要

ミニセミナー：【地銀22社で導入】法人キャッシュレス活用による金融機関の新たな収益モデルを紹介

当グループのTOMOWEL Payment Service（株）が、累計導入企業数3,000社超えの「Bizプリカ(R)」による新たな収益モデルをご紹介します。

日時：10月10日（金）11:10-11:40 会場：E1-12

詳細を見る :https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/6707