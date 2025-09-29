クラウド型ERP『Reforma PSA』、新たにBIサービス「QuickSight連携オプション」を提供開始

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤、以下「オロ」）は、クラウド型ERP『Reforma PSA（レフォルマ ピーエスエー、以下「Reforma」）』の新機能「QuickSight連携オプション」を2025年9月より提供開始しました。

■新機能提供の背景

より広くユーザー様の声を集めるべく2025年4月に実施したユーザーアンケートや、既にReformaをご利用いただいているお客様とのお打ち合わせにて、

「Reforma上で管理しているデータを、ダッシュボード形式でアウトプットし活用したい」

など、データ活用に関するご要望をいただきました。

こうした声を受け、新たに「QuickSight連携オプション」を開発し、2025年9月より順次オプションをお申込みいただいたユーザー様への提供を開始しています。

■新機能「QuickSight連携オプション」概要

〈Amazon QuickSight連携イメージ〉

Amazon Web Servicesが提供するBIサービス「Amazon QuickSight」（以下、「QuickSight」）と連携することで、売上・利益、キャスティング、工数データといったReforma内の様々なデータを、豊富なビジュアルで可視化できます。メールレポートで定期的に配信することもできるため、より精緻な経営分析が実現します。

■「QuickSight連携オプション」特徴

QuickSight連携オプションでは、非エンジニアの方でも誰でもすぐにReformaのデータ連携ができ、経営ダッシュボードでのデータの可視化・活用を実現するため、3つの特徴を持つオプションとなっております。

内容１. ノーコードで連携可能

一般的なAPI連携とは異なり、オロが提供するコネクタを利用するだけで連携が可能です。複雑なデータ連携をノーコードで実現できます。

内容２. 導入後すぐに利用できるダッシュボードテンプレートを提供

昨対比や部門別、営業別、また引合案件の受注確度別売上見込（フォーキャスト）といった売上データをはじめ、従業員のリソース状況や稼働予実など生産性指標を可視化できるダッシュボードテンプレートを用意しています。QuickSight連携オプション導入後、すぐに必要な切り口で経営データが分析できます。

さらに、スマートフォンでもダッシュボードを確認できるため、場所を選ばずにいつでも経営分析が可能です。

内容３. 取得するデータの条件指定や過去データを保持可能

取得するデータの条件指定や過去データの保持も可能となっているため、時系列での経営状況の把握も可能となります。

※本機能は「Reforma」のオプションとなるため、ご利用には「Reforma」のライセンスが必要です。

※オプションをご利用いただく際は、初期費用が別途発生します。

※詳細は本サービスに関するお問い合わせ先までご連絡ください。

※Amazon Web Services、AWS および Amazon QuickSight は、米国および/またはその他の諸国における、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■今後の展開

IT・広告・コンサルティング・制作・設計といったプロジェクト型ビジネスに特化したクラウド型ERPであるReformaは累計500社以上に導入され、業務管理や案件管理に貢献してきました。

今後もユーザー様の声を元に継続して機能改善を行い、より多くの企業様における生産性向上に寄与してまいります。

■クラウド型ERP『Reforma PSA』のご紹介

広告・IT・WEB制作・設計など業界特有の業務管理をお求めやすい価格でシステム化

Reforma PSAはクリエイティブ系ビジネスの商習慣にFITした案件管理システムです。業種特化型のシステムなので低価格で、漏れのない業務管理、正確な損益管理を実現。バックオフィスの業務効率化と同時にタイムリーな経営分析を支援します。

公式サイト：

https://www.oro.com/reforma-psa/

詳細を見る :https://www.oro.com/reforma-psa/

クラウド型ERP『Reforma PSA』導入事例：

https://www.oro.com/reforma-psa/casestudy/

詳細を見る :https://www.oro.com/reforma-psa/casestudy/

お問い合わせ：

https://rp.go.oro.com/form/contact-2021-09

詳細を見る :https://rp.go.oro.com/form/contact-2021-09

＜クラウド型ERP『Reforma PSA』に関するお問い合わせ＞

株式会社オロ Reforma PSAグループ

TEL：03-6692-9558 / Mail：reformapsa@jp.oro.com

＜報道に関するお問い合わせ＞

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386 ／ Mail：info@jp.oro.com