【最大20％増額】SBI FXトレード、「つみたて外貨」全通貨のスワップポイントを引き上げ

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で、個人投資家向けに外国為替取引サービスを提供するSBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生）は、本日より、「つみたて外貨」の全通貨におけるスワップポイントを最大20％増額して提供を開始いたします。これにより、外貨を積み立てている間に得られるスワップ収益が増え、より安定的で効率的な資産形成が可能になります。

■対象通貨

「つみたて外貨」取扱通貨（合計10通貨 ※全て対円）

20％増額対象：トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランド

5％増額対象：米ドル、英ポンド、豪ドル、NZドル、カナダドル、中国人民元、香港ドル

■適用開始日

2025年9月29日（月）～

※2025年9月30日（火）のロールオーバー時付与分（午前5:30）から適用となります。

■「つみたて外貨」とは？

「つみたて外貨」とは、お客さまの好きな頻度で少額から外貨に投資できる積立型FXサービスのことです。一般的な外貨預金と比べて運用効率を高められる点が評価され、これまで外貨預金を利用されていた方からも注目を集めています。

スワップポイントとは、保有している通貨ペアの金利差によって得られる収益のことで、外貨を積み立てている間、その金利差分を日々受け取ることができ、長期保有を前提とした積立運用においては、利益を着実に積み重ねていける重要な要素となります。今回の改定により、外貨を保有することで得られるスワップ収益がこれまで以上に増加し、「つみたて外貨」による中長期投資において、“第二の収益源”としての価値がさらに高まります。

また、「つみたて外貨」では、受け取ったスワップポイントで外貨を再購入（再投資）できるため、複利効果による資産の成長も期待できます。日々の積み立てに加えて、スワップ収益も資産形成に活用することで、長期的な資産づくりをより着実に進めていただけます。

この機会に、ぜひ資産形成のひとつとして「つみたて外貨」をご活用ください。

■注意事項

・金利差の状況によっては、スワップポイントが支払いとなる場合もありますのでご注意ください。

・スワップポイントは土日・祝日を除いて原則毎日発生し、休日分は事前にまとめて付与されます。

SBI FXトレードは、SBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、今後もお客さまの声を最優先に考え、より良い取引環境とサービスの提供に努めてまいります。

今後ともSBI FXトレードをよろしくお願い申し上げます。

＜手数料等及びリスク情報について＞

【SBI FXTRADE及び積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）】

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBI FXTRADEにおいては、個人のお客様は取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客様は一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX＜つみたて外貨＞においては、取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

【共通】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本及び利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp